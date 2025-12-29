قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أقل من 850 ألف.. 5 سيارات سيدان موديل 2026
زيمبابوي وأنجولا يغادران كان 2025.. مصر وجنوب إفريقيا لـ دور الـ 16
بالاحتياطي.. منتخب مصر يتعادل مع أنجولا في بطولة الأمم الأفريقية
مفارقة إيجابية لمنتخبي الأفاعي السوداء والفهود في كأس الأمم الأفريقية
عاصفة شديدة تضرب إسرائيل: إصابات خطيرة وإغلاق طرق بسبب الفيضانات
مصحة الهروب الجماعي.. المشرفون لهم معلومات جنائية مسجلة وإغلاق أكثر من 112 منشأة
75 دقيقة.. منتخب مصر يبحث عن هز الشباك أمام أنجولا
صدام وصراع قوي علي بطاقتي التأهل من المجموعة الرابعة ببطولة أمم افريقيا
رسالة مرعبة من الموساد للمتظاهرين الإيرانيين: نحن معكم في الميدان
إحالة البلوجر نورهان حفظي بتهمة نشر محتوى خا.دش للحياء للمحاكمة
زيلينسكي: مستعد للقاء بوتين شريطة أن تتوافق أقواله وأفعاله مع نواياه المعلنة
رياضة

التعادل الإيجابي يحسم نتيجة الشوط الأول بين زيمبابوي وجنوب إفريقيا

منتخب زيمبابوي
حسام الحارتي

تعادل منتخب زيمبابوي مع منافسه جنوب أفريقيا، بنتيجة 1-1، في الشوط الأول من المباراة المقامة حاليا لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب.

نجح منتخب جنوب أفريقيا،  في التقدم عبر اللاعب تشيبانج موريمي، بالدقيقة 7، وتعادل زيمبابوي عن طريق اللاعب تاواندا ماسوانهايس بالدقيقة 19.

ويتواجد منتخب جنوب أفريقيا في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد منتخب زيمبابوي في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

وجاء تشيكل منتخب إفريقيا كالتالي:-
حراسة المرمى: رونوين ويليامز

الدفاع: أوبري موديبا – سيخو جونسون مدو – سيابونغا نجيزانا

الوسط: تيبوهو موكوينا – أوسوين ريجان أبوليس – تسهيبانغ مورينا – سيفو بيرسيفال مبولي

الهجوم: ليلي برنت فوستر – بيرسي تاو – زاخيلي مخيزي

بينما جاء تشكيل  زيمبابوي كالتالي:-
حراسة المرمى: واشنطن أروبي

الدفاع: جون جيرالد تاكوارا – موناشي جارنانجا – ديفين زوليه لونجا – بريندان جويل غالواي

الوسط: جوناه راينهارد فابيش – بيل ليروي أنطونيو – مارفيلوس ناكامبا (قائد الفريق)

الهجوم: برينس دومبي – تافاندا جيثرو ماسوانيش – دانيال مسيندامي

منتخب زيمبابوي جنوب أفريقيا كأس الأمم الإفريقية المغرب تشيبانج موريمي تاواندا ماسوانهايس

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

