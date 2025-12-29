التعادل الإيجابي يحسم نتيجة الشوط الأول بين زيمبابوي وجنوب إفريقيا

تعادل منتخب زيمبابوي مع منافسه جنوب أفريقيا، بنتيجة 1-1، في الشوط الأول من المباراة المقامة حاليا لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب.

نجح منتخب جنوب أفريقيا، في التقدم عبر اللاعب تشيبانج موريمي، بالدقيقة 7، وتعادل زيمبابوي عن طريق اللاعب تاواندا ماسوانهايس بالدقيقة 19.

ويتواجد منتخب جنوب أفريقيا في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد منتخب زيمبابوي في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

وجاء تشيكل منتخب إفريقيا كالتالي:-

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

الدفاع: أوبري موديبا – سيخو جونسون مدو – سيابونغا نجيزانا

الوسط: تيبوهو موكوينا – أوسوين ريجان أبوليس – تسهيبانغ مورينا – سيفو بيرسيفال مبولي

الهجوم: ليلي برنت فوستر – بيرسي تاو – زاخيلي مخيزي

بينما جاء تشكيل زيمبابوي كالتالي:-

حراسة المرمى: واشنطن أروبي

الدفاع: جون جيرالد تاكوارا – موناشي جارنانجا – ديفين زوليه لونجا – بريندان جويل غالواي

الوسط: جوناه راينهارد فابيش – بيل ليروي أنطونيو – مارفيلوس ناكامبا (قائد الفريق)

الهجوم: برينس دومبي – تافاندا جيثرو ماسوانيش – دانيال مسيندامي