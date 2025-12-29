تشكيل مباراة منتخبي جنوب إفريقيا وزيمبابوي بأمم أفريقيا

يواجه منتخب زيمبابوي نظيره الجنوب أفريقي في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب على ملعب جراند ستاد مراكش، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب.

يتواجد منتخب جنوب أفريقيا في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد منتخب زيمبابوي في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

وجاء تشيكل منتخب إفريقيا كالتالي:-

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

الدفاع: أوبري موديبا – سيخو جونسون مدو – سيابونغا نجيزانا

الوسط: تيبوهو موكوينا – أوسوين ريجان أبوليس – تسهيبانغ مورينا – سيفو بيرسيفال مبولي

الهجوم: ليلي برنت فوستر – بيرسي تاو – زاخيلي مخيزي

بينما جاء تشكيل زيمبابوي كالتالي:-

حراسة المرمى: واشنطن أروبي

الدفاع: جون جيرالد تاكوارا – موناشي جارنانجا – ديفين زوليه لونجا – بريندان جويل غالواي

الوسط: جوناه راينهارد فابيش – بيل ليروي أنطونيو – مارفيلوس ناكامبا (قائد الفريق)

الهجوم: برينس دومبي – تافاندا جيثرو ماسوانيش – دانيال مسيندامي