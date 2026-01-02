الكاف ينصره .. الدردير يعلق على وجود الشناوي بالتشكيل الأمثل لمجموعات أمم افريقيا

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير، على تواجد محمد الشناوي، حارس مرمى منتخبنا الوطني، في التشكيل المثالي لمرحلة المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وكتب الدردير عبر حسابه على انستجرام: "إلى كل المشككين والمتربصين لنجم منتخب مصر وحارسنا الأول الكابتن أحمد الشناوي، ها هو الكاف ينصره ويضعه ضن التشكيلة المثالية لدور المجموعات".

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن التشكيل المثالي لمرحلة المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وشهد التشكيل تواجد محمد الشناوي، حارس مرمى منتخبنا الوطني، وغياب محمد صلاح، في البطولة المقامة في دولة المغرب.

التشكيل المثالي لمرحلة المجموعات بأمم أفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي (مصر)

خط الدفاع: نصير مزراوي (المغرب)، إدموند تابسوبا (بوركينا فاسو)، أكسيل توانزيبي (الكونغو الديمقراطية)، علي عبدي (تونس).

خط الوسط: أديمولا لوكمان (نيجيريا)، براهيم دياز (المغرب)، كارلوس باليبا (الكاميرون).

خط الهجوم: عماد ديالو (كوت ديفوار)، ساديو ماني (السنغال)، رياض محرز (الجزائر).

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بنين في منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي يستضيفها المغرب.