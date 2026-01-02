قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يخاطب رابطه الأندية بشأن أزمة موعد مباراة وادي دجلة

ياسمين تيسير

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن قرار مجلس الإدارة بشأن موعد مباراة وادي دجلة المقرر اقامتها يوم 27 يناير الجاري

وأكد المصدر أن الأهلي سيخاطب رابطة الأندية لتعديل موعد مباراة وادي دجلة المقرر لها يوم 27 يناير

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة ضد يانج أفريكانز يوم 25 يناير في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا وبالتالي هناك ضيق وقت بين المباراتين

 ويخوض الأهلي خلال شهر يناير مباريات عديدة بين كأس الرابطة، والدوري المصري، ودوري أبطال أفريقيا، حيث يخوض الفريق 6 مباريات خلال الشهر:

السبت 10 يناير: الأهلي × فاركو (كأس الرابطة)

الخميس 15 يناير: الأهلي × طلائع الجيش (كأس الرابطة)

الإثنين 19 يناير: الأهلي × طلائع الجيش (الدوري المصري، قد يتم تعديل الموعد)

23-25 يناير: الأهلي × يانج أفريكانز (دوري أبطال أفريقيا)

الثلاثاء 27 يناير: الأهلي × وادي دجلة (الدوري المصري)

الجمعة 30 يناير: الأهلي × يانج أفريكانز (دوري أبطال أفريقيا)

