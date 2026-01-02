الأهلي يخاطب رابطه الأندية بشأن أزمة موعد مباراة وادي دجلة

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن قرار مجلس الإدارة بشأن موعد مباراة وادي دجلة المقرر اقامتها يوم 27 يناير الجاري

وأكد المصدر أن الأهلي سيخاطب رابطة الأندية لتعديل موعد مباراة وادي دجلة المقرر لها يوم 27 يناير

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة ضد يانج أفريكانز يوم 25 يناير في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا وبالتالي هناك ضيق وقت بين المباراتين

ويخوض الأهلي خلال شهر يناير مباريات عديدة بين كأس الرابطة، والدوري المصري، ودوري أبطال أفريقيا، حيث يخوض الفريق 6 مباريات خلال الشهر:

السبت 10 يناير: الأهلي × فاركو (كأس الرابطة)

الخميس 15 يناير: الأهلي × طلائع الجيش (كأس الرابطة)

الإثنين 19 يناير: الأهلي × طلائع الجيش (الدوري المصري، قد يتم تعديل الموعد)

23-25 يناير: الأهلي × يانج أفريكانز (دوري أبطال أفريقيا)

الثلاثاء 27 يناير: الأهلي × وادي دجلة (الدوري المصري)

الجمعة 30 يناير: الأهلي × يانج أفريكانز (دوري أبطال أفريقيا)