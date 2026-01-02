قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتحام مسجد وتخريب أراضٍ زراعية.. تصعيد إسرائيلي متواصل في الضفة الغربية
بعد وفاة جون ماجد.. كيفية حماية الأطفال من الغرق في حمامات السباحة
أكشن أيد: القيود الإسرائيلية على العمل الإنساني والمنظمات الدولية يفاقم معاناة غزة
مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجدي السميع العليم و الحميد المجيد بالبحر الأحمر
القس أندريه زكي يترأس الاحتفال الرسمي للطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد الميلاد بقصر الدوبارة
أخبار التوك شو.. لحظة وصول أنجلينا جولي إلى معبر رفح.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو
البابا تواضروس يلتقي شباب كنيستين من إيبارشية نيويورك بالإسكندرية | صور
رامي صبري في أحدث ظهور رفقة والده
حكاوي كأس أمم إفريقيا.. لعنة الكان تضرب محمد زيدان
بالأقمار الصناعية.. سحب ممطرة بالسواحل وشمال الوجه البحري
كل ما تريد معرفته عن أول آيفون قابل للطي.. سعره خيالي
بحضور 4 وزراء والمحافظ والمفتي ..افتتاح مسجدين في حلايب وبرنيس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أنجلينا جولي تتجاذب أطراف الحديث مع سائق شاحنة مسئول عن نقل المساعدات لغزة

عرضت قناة العربية مصر لقطات فيديو للحظة وصول أنجلينا جولي إلى معبر رفح، وحديثها مع سائق إحدى الشاحنات المسئولة عن نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

بالفيديو.. لحظة وصول أنجلينا جولي إلى معبر رفح

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، لحظة وصول نجمة هوليود الأمريكية أنجلينا جولي، المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة لشئون اللاجئين سابقا، معبر رفح البري.

المناعة تأتي للطفل من 4 أشياء.. تعرف عليها

أكد الدكتور سعد يوسف سعد استشاري طب الأطفال والبالغين وحديثي الولادة، أن الأطفال أكثر عرضة لـ الأمراض التنفسية وذلك بسبب الجهاز المناعي.

95% نسبة الإنجاز.. الحكومة تكشف موعد افتتاح حدائق الفسطاط

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تطورات العمل بمشروع «حدائق الفسطاط».

الأوقاف: الشيطان يثبط عن التوبة والذكر والعمل الصالح أقوى سلاح

أكد الشيخ أحمد سعيد فرماوي، أحد علماء وزارة الأوقاف أن رحمة الله واسعة ولا حدود لها، مشيرًا إلى أن الله يمنح عباده فرصًا متكررة للتوبة والاستغفار.

تقلبات جوية حادة بداية من اليوم وتحذيرات رسمية للمزارعين

أكد الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن فصل الشتاء يشهد انخفاضا في درجات الحرارة، وأن البلاد أصبحت تتأثر بالتغيرات المناخية.

خبير: مرحلة اقتصادية جديد مع العام الجديد

أكد الخبير الاقتصادي بلال شعيب أن يناير 2026 سيكون بداية لـ مرحلة اقتصادية جديد جيدة، موضحًا أن الخمس سنوات الأخيرة كانت صعبة على جميع الدول، بسبب الحروب، ومن قبلها أزمة فيروس كورونا.

أمطار خفيفة بالقاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد.

تراجع عيار 21.. أسعار الذهب اليوم

الذهب واحدا من أهم وأقدم المعادن النفيسة التي عرفتها البشرية، وظل عبر العصور معيارا للقيمة وملاذا آمنا في أوقات الاضطراب الاقتصادي

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

نكلا أوزمن

ترامب أبويا.. سيدة تركية ترفع دعوى نسب وتدعي أنها ابنة الرئيس الأمريكي

تومي لي جونز و ابنته

في ظروف غامضة.. العثور على جثة ابنة ممثل أمريكي شهير داخل فندق

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يثير الجدل مجددا.. رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب

الاهلي والنصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-1-2026 والقنوات الناقلة

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم 2-1-2026

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

مجلس النواب

حزمة إنقاذ للمشروعات المتعثرة .. الصناعة تمنح مهلا وتيسيرات جديدة حتى أبريل 2026..نواب: دفعة جديدة لانعاش الاقتصاد.. وتعزيز النمو وخلق فرص عمل

مجلس النواب

برلمانية: منح تيسيرات جديدة للمشروعات المتعثرة رسالة طمأنة للمستثمرين

صورة تعبيرية

ضوابط مد الخدمة لـ الأطباء بعد بلوغ سن المعاش طبقا للقانون

حي ثان الزقازيق خلال 2025..رصف شوارع بـ 12مليون جنيه وترخيص 1205 إعلان

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

إفتتاح مجزر بردين بالزقازيق وبيطرى الشرقية ينفذ خطة لرفع كفاءة مجازر المحافظة| صور

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

مصممة للشوارع الضيقة.. شاهد أحدث سيارة صغيرة من هوندا .. صور

هوندا
هوندا
هوندا

التدخل السريع بالشرقية ترفع 159 ألف طن قمامة ومخلفات مبانٍ خلال 2025| صور

رفع قمامة
رفع قمامة
رفع قمامة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

