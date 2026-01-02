أخبار التوك شو.. لحظة وصول أنجلينا جولي إلى معبر رفح.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أنجلينا جولي تتجاذب أطراف الحديث مع سائق شاحنة مسئول عن نقل المساعدات لغزة

عرضت قناة العربية مصر لقطات فيديو للحظة وصول أنجلينا جولي إلى معبر رفح، وحديثها مع سائق إحدى الشاحنات المسئولة عن نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

بالفيديو.. لحظة وصول أنجلينا جولي إلى معبر رفح

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، لحظة وصول نجمة هوليود الأمريكية أنجلينا جولي، المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة لشئون اللاجئين سابقا، معبر رفح البري.

المناعة تأتي للطفل من 4 أشياء.. تعرف عليها

أكد الدكتور سعد يوسف سعد استشاري طب الأطفال والبالغين وحديثي الولادة، أن الأطفال أكثر عرضة لـ الأمراض التنفسية وذلك بسبب الجهاز المناعي.

95% نسبة الإنجاز.. الحكومة تكشف موعد افتتاح حدائق الفسطاط

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تطورات العمل بمشروع «حدائق الفسطاط».

الأوقاف: الشيطان يثبط عن التوبة والذكر والعمل الصالح أقوى سلاح

أكد الشيخ أحمد سعيد فرماوي، أحد علماء وزارة الأوقاف أن رحمة الله واسعة ولا حدود لها، مشيرًا إلى أن الله يمنح عباده فرصًا متكررة للتوبة والاستغفار.

تقلبات جوية حادة بداية من اليوم وتحذيرات رسمية للمزارعين

أكد الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن فصل الشتاء يشهد انخفاضا في درجات الحرارة، وأن البلاد أصبحت تتأثر بالتغيرات المناخية.

خبير: مرحلة اقتصادية جديد مع العام الجديد

أكد الخبير الاقتصادي بلال شعيب أن يناير 2026 سيكون بداية لـ مرحلة اقتصادية جديد جيدة، موضحًا أن الخمس سنوات الأخيرة كانت صعبة على جميع الدول، بسبب الحروب، ومن قبلها أزمة فيروس كورونا.

أمطار خفيفة بالقاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد.

تراجع عيار 21.. أسعار الذهب اليوم

الذهب واحدا من أهم وأقدم المعادن النفيسة التي عرفتها البشرية، وظل عبر العصور معيارا للقيمة وملاذا آمنا في أوقات الاضطراب الاقتصادي