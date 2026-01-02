الأوقاف: الشيطان يثبط عن التوبة والذكر والعمل الصالح أقوى سلاح

أكد الشيخ أحمد سعيد فرماوي، أحد علماء وزارة الأوقاف أن رحمة الله واسعة ولا حدود لها، مشيرًا إلى أن الله يمنح عباده فرصًا متكررة للتوبة والاستغفار، موضحًا أن ملك الحسنات يسبق في تسجيل الأعمال الصالحة، ويُمهل الإنسان قبل كتابة السيئات، رحمةً به.

وأوضح خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد أن الشيطان يحاول إيهام الإنسان بأنه غير قادر على التوبة أو أن ذنوبه لا تُغفر، مؤكدًا أن التمسك بالذكر، والصلاة، والصيام، وقراءة القرآن، والأعمال الخيرية، يُعد سلاحًا قويًا لمواجهة هذه الوساوس.

وشدد على أن التوبة الحقيقية لا تقتصر على الندم فقط، بل تتطلب تغييرًا عمليًا مستمرًا في السلوك، والسعي الدائم لفعل الخير والابتعاد عن المحرمات.

وأكد على أن الثبات على هذه الطريق هو السبيل لنيل رضا الله وزيادة الإيمان.