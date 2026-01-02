علامات روحية وعملية تؤكد صدق الرجوع إلى الله وتقبل التوبة

أكد الشيخ أحمد سعيد فرماوي، من علماء وزارة الأوقاف، أن التوبة الصادقة تبدأ بالالتزام العملي، موضحًا أن هناك علامات واضحة يشعر بها الإنسان وتدل على قبـول توبته، أهمها التوجه إلى الطاعات والانشغال بالأعمال الصالحة.

وأوضح فرماوي، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن من أبرز علامات قبول التوبة كثرة الذكر وقراءة القرآن، والحرص على الصدقات، وإصلاح ذات البين، والعطف على اليتامى والفقراء والمساكين.

وأشار إلى أن هذه الأعمال تعزز الإيمان وتُقوي الجانب الروحي لدى الإنسان تدريجيًا.

وأضاف أن الشعور بالطمأنينة الداخلية، والبعد التدريجي عن المعاصي، والرغبة الصادقة في الاستمرار على طريق الخير، كلها مؤشرات إيجابية تعكس قبول التوبة ورضا الله عن عبده.