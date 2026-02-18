القبض على شخص إدعى تعدى ضابط شرطة عليه

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن زعم القائم بالنشر قيام ضابط شرطة يعمل بإحدى شركات الأمن والحراسة بالإعتداء عليه ونجله داخل مجمع سكنى بالجيزة على إثر خلافات مالية بينه ومالكة الشركة محل عمله ونجله.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه خلال شهر مارس 2025 حدثت مشادة بين القائم بالنشر (فرد أمن إدارى سابق بشركة الأمن والحراسة المشار إليها "له معلومات جنائية" ، ونجله - مقيمان بأسوان) وبين الشخص المشار إليه بمقطع الفيديو ( مدير مسئول بذات الشركة – لا علاقة له بهيئة الشرطة ) حال محاولته صرفهما من عملهما بالمجمع السكنى المشار إليه المتعاقد مع الشركة لوجود خلافات مالية بينهما وإدارة الشركة تعدى خلالها القائم بالنشر على الأخير بإستخدام سلاح أبيض "تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة فى حينه، وإنتهت التحقيقات إلى صدور حكم بحبس القائم على النشر بالحبس 6 أشهر .

أمكن ضبط القائم على النشر ، وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب فى محاولة لغل يد الأجهزة الأمنية عن ضبطه لصدور حكم ضده فى الواقعة المشار إليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





