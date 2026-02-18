تفحمت الجثتان.. مصرع شابين وإصابة ثلاثة آخرين إثر اشتعال موتوسيكلات بالدقهلية

لقى شابين مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرين اثر وقوع حادث تصادم موتوسيكلات واشتعالها على طريق شربين - كفر الاطرش بمحافظة الدقهلية.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم موتوسيكلات بعضها البعض مما أدى إلى اشتعالها ومصرع شابين وإصابة 3 آخرين.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف والاطفاء الى مكان الحادث وتبين مصرع كريم احمد محمود 17 عاما نور الدين مقيم شربين محمد احمد حمادة 18 عاما مقيم شربين حيث تفحمت جثيتهما.

كما اصيب كلا من عبدالرحمن نشأت العريان صالح 17 عاما مقيم كفر الاطرش شربين وإصابته نزيف بالمخ؛ احمد عبدالغني محمود عبد الفتاح 17 عاما مقيم شربين واصابته نزيف بالمخ

و حسن احمد عبدالستار 17 عاما مقيم كفر شريف شربين وإصابته نزيف بالصدر والمخ وحروق من الدرجة الثانية بالساقين.



تم نقل الجثث والمصابين إلى. مستشفى شربين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.