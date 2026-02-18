محافظ الدقهلية يتابع انتظام وسير العمل بمخبز المحافظة الكبير بالمنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية،انتظام وسير العمل بمخبز المحافظة الكبير الكائن بجوار سوق الجطملة بشارع عبد السلام عارف بمدينة المنصورة، للاطمئنان على انتظام الخدمة وتوفير الخبز للمواطنين، وذلك في إطار جهود المحافظة لتعزيز منظومة الخبز المدعم وتوفير احتياجات المواطنين بصورة منتظمة وعادلة.

وشدد على أنه يُمنع نهائيًا صرف حصة الخبز لأكثر من بطاقة تموينية واحدة للمواطن الواحد، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي مخالفات، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق مبدأ العدالة والشفافية في التوزيع.

وأكد محافظ الدقهلية أن تشغيل مخبز المحافظة الكبير يأتي ضمن خطة متكاملة لتحسين مستوى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين، وإمكانية تعميمها بمراكز المحافظة، مشددًا على الأستاذ علي حسن وكيل وزارة التموين، استمرار المتابعة الميدانية لضمان تقديم خدمة تليق بأبناء الدقهلية.

وكلف محافظ الدقهلية، المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع اللواء عمرو عبد الرحمن المشرف على تشغيل مخبز المحافظة، بالمتابعة المستمرة لسير العمل داخل المخبز، والتأكد من الالتزام بالضوابط التموينية، وجودة الرغيف، وحسن معاملة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حال رصد أي تجاوزات، كما وجه محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة بمتابعة مستوى النظافة بمحيط المخبز على مدار اليوم.

وأوضح محافظ الدقهلية أن المخبز الكبير "المدعم" يعمل يوميًا اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الانتهاء من حصة الدقيق المقررة، بما يسهم في تخفيف الضغط على المخابز الأخرى وتلبية احتياجات المواطنين، كما يتم توزيع حصة من الخبز المدعم للمعارض الدائمة بحي شرق وغرب المنصورة لتباع للمواطنين بالبطاقة التموينية.