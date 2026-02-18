مصرع محامية إثر اعتداء داخل منزلها بالدقهلية| وشاهد عيان: واقعة تستوجب الحماية

في واقعة مأساوية هزت الوسط القانوني بمحافظة الدقهلية، أصدرت نقابة محامين جنوب الدقهلية بيانا رسميا بشأن مصرع المحامية رشا فرحات، المحامية، وإصابة زوجها المحامي بإصابات بالغة، إثر تعرضهما لاعتداء داخل منزلهما بمدينة نبروه بمحافظة الدقهلية.

وفي هذا الصدد، قال المحامي سامر الشويكي، شاهد عيان، إن المحامية المغدورة بها رشا فرحات قد قتلت على يد بعض الأشخاص الذين كانت قد توكلت في مواجهة خصومهم في دعوى إخلاء، أما زوجها، فلا يزال يرقد في قسم العناية المركزة بين الحياة والموت.

وأضاف الشويكي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "ولأنها زميلة مهنة قبل كل شيء، ولأنني إنسان قبل أن أكون محاميا، فقد آلمني بشدة ما آلت إليه الأمور، وما شهدناه من اعتداء غادر لا يمت للقانون ولا للإنسانية بصلة".

وأشار الشويكي، إلى أن ما حدث يستدعي وقفة جادة من الجميع، ويؤكد ضرورة تعزيز الحماية للمحامين أثناء تأدية واجبهم المهني، فمجال عملهم بطبيعته محفوف بالمخاطر، ويتطلب توفير الضمانات الكفيلة بصون حياتهم وكرامتهم أثناء قيامهم برسالتهم في إحقاق الحق وإعلاء سيادة القانون.

وأوضح البيان أن الواقعة حدثت، وذلك عقب تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح زوج المجني عليها يوم الخميس الماضي، يقضي بتمكينه من منزل محل نزاع قضائي، بعد استيفاء الدراسة الأمنية اللازمة وتسليم العقار إليه رسميا.

وأشار البيان إلى أنه عقب مغادرة قوات الشرطة ومعاون التنفيذ، تسلل عدد من أقارب الطرف الآخر إلى العقار عبر شرفات المبنى مستخدمين سلالم، وقد استيقظت الزميلة الراحلة على حركة التسلل، وأيقظت زوجها، وحاولت الاستغاثة هاتفيا بعمدة القرية.

وأضاف البيان أن المعتدين قاموا بالتعدي على الزوجين، حيث أقدموا على تقييد الزميلة رشا فرحات وإلقائها من الطابق الثالث، ما أدى إلى وفاتها متأثرة بإصابتها بنزيف داخلي وكسر في الجمجمة. فيما أصيب زوجها بإصابات خطيرة نقل على إثرها إلى العناية المركزة بمستشفى نبروه، ولا يزال في حالة حرجة.