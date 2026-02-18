قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: فحص أكثر من 20.8 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
بالفيديو.. الوزراء: الدولة تتوسع في افتتاح منافذ السلع ومعارض أهلًا رمضان
الكرملين يرد على واشنطن: لم تجر روسيا والصين أي تجارب نووية
أكبر منتج للشوكولاتة الفاخرة في لندن يعلن الإفلاس بعد 40 عامًا
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بخان يونس
المقر البابوي يشهد اليوم عودة اجتماع الأربعاء للبابا تواضروس دون حضور شعبي
السياحة تنظم ورشة عمل مهنية لأكبر 100 وكيل سياحي أوكراني بالغردقة
صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة
370 ألف دولار تعويض للفنانة شيرين عبد الوهاب بسبب قناتها على يوتيوب
خروج قطار بضائع عن القضبان دون خسائر ببني سويف
بعد زلزال سيراميكا كليوباترا.. 8 قرارات مصيرية في الزمالك
في واقعة مطاردة طفليها بكلب.. النيابة تحسم الجدل في اتهام زينة بمحاولة دهس طفل بسيارتها
تحقيقات وملفات

مصرع محامية إثر اعتداء داخل منزلها بالدقهلية| وشاهد عيان: واقعة تستوجب الحماية

ياسمين القصاص

في واقعة مأساوية هزت الوسط القانوني بمحافظة الدقهلية، أصدرت نقابة محامين جنوب الدقهلية بيانا رسميا بشأن مصرع المحامية رشا فرحات، المحامية، وإصابة زوجها المحامي بإصابات بالغة، إثر تعرضهما لاعتداء داخل منزلهما بمدينة نبروه بمحافظة الدقهلية.

وفي هذا الصدد، قال المحامي سامر الشويكي، شاهد عيان، إن المحامية المغدورة بها رشا فرحات قد قتلت على يد بعض الأشخاص الذين كانت قد توكلت في مواجهة خصومهم في دعوى إخلاء، أما زوجها، فلا يزال يرقد في قسم العناية المركزة بين الحياة والموت.

وأضاف الشويكي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "ولأنها زميلة مهنة قبل كل شيء، ولأنني إنسان قبل أن أكون محاميا، فقد آلمني بشدة ما آلت إليه الأمور، وما شهدناه من اعتداء غادر لا يمت للقانون ولا للإنسانية بصلة".

وأشار الشويكي، إلى أن ما حدث يستدعي وقفة جادة من الجميع، ويؤكد ضرورة تعزيز الحماية للمحامين أثناء تأدية واجبهم المهني، فمجال عملهم بطبيعته محفوف بالمخاطر، ويتطلب توفير الضمانات الكفيلة بصون حياتهم وكرامتهم أثناء قيامهم برسالتهم في إحقاق الحق وإعلاء سيادة القانون.

وأوضح البيان أن الواقعة حدثت، وذلك عقب تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح زوج المجني عليها يوم الخميس الماضي، يقضي بتمكينه من منزل محل نزاع قضائي، بعد استيفاء الدراسة الأمنية اللازمة وتسليم العقار إليه رسميا.

وأشار البيان إلى أنه عقب مغادرة قوات الشرطة ومعاون التنفيذ، تسلل عدد من أقارب الطرف الآخر إلى العقار عبر شرفات المبنى مستخدمين سلالم، وقد استيقظت الزميلة الراحلة على حركة التسلل، وأيقظت زوجها، وحاولت الاستغاثة هاتفيا بعمدة القرية.

وأضاف البيان أن المعتدين قاموا بالتعدي على الزوجين، حيث أقدموا على تقييد الزميلة رشا فرحات وإلقائها من الطابق الثالث، ما أدى إلى وفاتها متأثرة بإصابتها بنزيف داخلي وكسر في الجمجمة. فيما أصيب زوجها بإصابات خطيرة نقل على إثرها إلى العناية المركزة بمستشفى نبروه، ولا يزال في حالة حرجة.

