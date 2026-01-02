خبير: مرحلة اقتصادية جديد مع العام الجديد

أكد الخبير الاقتصادي بلال شعيب أن يناير 2026 سيكون بداية لـ مرحلة اقتصادية جديد جيدة، موضحًا أن الخمس سنوات الأخيرة كانت صعبة على جميع الدول، بسبب الحروب، ومن قبلها أزمة فيروس كورونا.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، أن العالم بالكامل علم أن الحروب لها تأثير سلبي على العالم، وأن عام 2026 سيكون عام خير على الاقتصاد المصري، والاقتصاد العالمي.

ولفت إلى أن مصر خلال الفترة الأخيرة انفقت حوالي 10 ترليون جنيه لرفع كفائة البنية التحتية، وأن هذا يكون له تأثير على المؤشرات الاقتصادية، موضحًا أنه بنهاية عام 2024 قفزت الاستثمارات الاجنبية إلى 46.5 مليار دولار.

وأوضح أنه في عام 2026 سنجد هناك زيادة في العوائد السياحية، وتحويلات المصريين من الخارج، وأن قناة السويس ستعود من جديد لما كانت عليه من قبل الحروب، وأن العام الحالي نشهد أن سعر الدولار 47 جنيه، لكنه في العام الماضي كان بـ 51 جنيه.

ولفت إلى أن التضخم في عام في بداية عام 2025، كان مؤشر التضخم وصل إلى 24 %، لكن مؤشرات التضخم الآن 12.5 % وأن هذا يعني أن مؤشر التضخم ينخفض.