قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تصريحات الحكومة | حوافز ممنوحة قانونا لأصحاب المشروعات المتوسطة
مصادر يمنية : هروب قيادات كبيرة من القوات التابعة للمجلس الإنتقالي
أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر
سيولة مرورية وانتشار أمني مكثف.. نجاح خطة تأمين ليلة رأس السنة
دعاء المطر .. ردده في وقت الاستجابة يقضي الله حوائجك ويسخر لك الأرض وما عليها
إيران تعرض بيع أنظمة أسلحة متطورة مقابل عملات مشفرة.. تفاصيل
انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. وتحذيرات للمزارعين من تأثيرات الصقيع
دعاء الجمعة الأولى بالسنة الجديدة.. اغتنم فضله في هذا اليوم المبارك
السفير السعودي باليمن: رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اتخذ قرارات أحادية
مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط نصف طن مخدرات و15 سلاحا ناريا بسوهاج
وفاة مفتش بالأوقاف أثناء أداء عمله بسوهاج
ننشر قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير: مرحلة اقتصادية جديد مع العام الجديد

الدولار
الدولار
البهى عمرو

أكد الخبير الاقتصادي بلال شعيب أن يناير 2026 سيكون بداية لـ مرحلة اقتصادية جديد جيدة، موضحًا أن الخمس سنوات الأخيرة كانت صعبة على جميع الدول، بسبب الحروب، ومن قبلها أزمة فيروس كورونا.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، أن العالم بالكامل علم أن الحروب لها تأثير سلبي على العالم، وأن عام 2026 سيكون عام خير على الاقتصاد المصري، والاقتصاد العالمي.

ولفت إلى أن مصر خلال الفترة الأخيرة انفقت حوالي 10 ترليون جنيه لرفع كفائة البنية التحتية، وأن هذا يكون له تأثير على المؤشرات الاقتصادية، موضحًا أنه بنهاية عام 2024 قفزت الاستثمارات الاجنبية إلى 46.5 مليار دولار.

وأوضح أنه في عام 2026 سنجد هناك زيادة في العوائد السياحية، وتحويلات المصريين من الخارج، وأن قناة السويس ستعود من جديد لما كانت عليه من قبل الحروب، وأن العام الحالي نشهد أن سعر الدولار 47 جنيه، لكنه في العام الماضي كان بـ 51 جنيه.

ولفت إلى أن التضخم في عام في بداية عام 2025، كان مؤشر التضخم وصل إلى 24 %، لكن مؤشرات التضخم الآن 12.5 % وأن هذا يعني أن مؤشر التضخم ينخفض.

التضخم مؤشرات التضخم العوائد السياحية الدولار سعر الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الكهرباء

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم 1 يناير 2025

أمطار

منخفض قطبي يضرب مصر.. تحذير عاجل للمزارعين لحماية المحاصيل

نكلا أوزمن

ترامب أبويا.. سيدة تركية ترفع دعوى نسب وتدعي أنها ابنة الرئيس الأمريكي

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الجمعة

الطقس في مصر

ليلة ماطرة .. أجواء شديدة البرودة وأمطار غزيرة تضرب غالبية المحافظات

تومي لي جونز و ابنته

في ظروف غامضة.. العثور على جثة ابنة ممثل أمريكي شهير داخل فندق

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 1-1-2026.. تحرك جديد

السودان

غارة جوية للجيش السوداني تنهي حياة مستشار قائد الدعم السريع

ترشيحاتنا

إن غاب القط

إيرادات السينما أمسl إن غاب القط في الصدارة.. طلقني يلاحقه

حسن الرداد ورامي رضوان

الأصول والكرم.. رامي رضوان يهنئ حسن الرداد بعيد ميلاده

تامر عاشور وزوجته

الدنيا واللي فيها.. زوجة تامر عاشور توجه له رسالة رومانسية

بالصور

احذر استخدام المشروبات الغازية لإزالة الصدأ من أطراف بطارية السيارة

بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا

لماذا لا يمكنك سحب البنزين من السيارات الحديثة بسهولة؟

البنزين
البنزين
البنزين

تحذير.. سلق البيض لفترة طويلة يسبب رائحة كريهة واضطرابات هضمية

البيض
البيض
البيض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد