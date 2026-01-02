قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تاريخ مواجهات مصر وبنين قبل صدام دور الـ16
سعر الدولار اليوم 2-1-2026
حكم عمل وليمة لانقضاء العام بدوام الصحة لأهل المنزل.. الإفتاء تجيب
خريطة الأمطار الليلة.. 7 مناطق في الشمال على موعد مع ليلة ماطرة بامتياز
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-1-2026 والقنوات الناقلة
سعر الذهب صباح اليوم 2-1-2026
السبت والأحد.. تصويت المصريين بالداخل بجولة إعادة 27 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
في ظروف غامضة.. العثور على جثة ابنة ممثل أمريكي شهير داخل فندق
مملكة بوتان تتعرض لهزة أرضية شدتها 3.5 ريختر
عملاق كواكب المجموعة الشمسية يظهر في سماء مصر
ترامب أبويا.. سيدة تركية ترفع دعوى نسب وتدعي أنها ابنة الرئيس الأمريكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار اليوم 2-1-2026

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

أظهر سعر الدولار في مواجهة الجنيه مع مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 2-1-2026 علي مستوى البنوك

الدولار ثابت

وسجل سعر الدولار ثباتًا بمختلف البنوك المصرية العاملة داخل السوق المصرية.

إجازة البنوك

سجل سعر الدولار ثباتًا في السوق الرسمية بالتوازي مع تعطل العمل في الجهاز المصرفي  بقرار من البنك المركزي

الدولار يتراجع

وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه بقيمة 6 قروش على مستوي البنوك العاملة في مصر .

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 47.62 جنيه للشراء و 47.72 جنيه للبيع

سعر أقل دولار

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.58 جنيه للشراء و 47.68 جنيه للبيع في بنك التعمير والإسكان

سعر الدولار

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.59 جنيه للشراء و 47.69 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.6 جنيه للشراء و 47.7 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي، HSBC، القاهرة، الكويت الوطني،التنمية الصناعية، نكست،البركة، أبوظبي التجاري"

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.61 جنيه للشراء و 47,71 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي CIB.

سعر الدولار في مصر

متوسط سعر الدولار

وبلغ سعر متوسط الدولار مقابل الجنيه نحو 47.62 جنيه للشراء و 47.72 جنيه للبيع في بنوك "فيصل الاسلامي، المصرف المتحد، المصري الخليجي،الإسكندرية".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47,64 جنيه للشراء و 47.74 جنيه للبيع في بنوك “الأهلي الكويتي، المصري لتنمية الصادرات،المصرف العربي الدولي”

الدولار يتراجع

أعلي سعر

وسجل أعلي سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.65 جنيه للشراء و 47.75 جنيه للبيع في بنوك “ العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني الأهلي QNB، العقاري المصري العربي الدولي، سايب، ميد بنك، مصر، مصرف أبوظبي الإسلامي،الأهلي المصري”

دعم إفريقيا

وقع البنك المركزي المصري وبنك التصدير والاستيراد الإفريقي "أفريكسيم بنك"، أمس مذكرة تفاهم لإنشاء بنك متخصص في الذهب على مستوى القارة الإفريقية، وتهدف هذه المبادرة الاستراتيجية إلى تقوية احتياطيات البنوك المركزية، وتقليل الاعتماد على مراكز التكرير والتداول خارج إفريقيا، وإضفاء الطابع الرسمي على منظومة صناعة وتداول الذهب. 

وقام حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورجورج إيلومبي رئيس بنك التصدير والاستيراد الإفريقي "إفريكسيم بنك"، بتوقيع مذكرة التفاهم بمقر البنك المركزي المصري، حيث يأتي إنشاء بنك متخصص في الذهب متماشيًا مع رؤية الدولة المصرية الرامية إلى توسيع آفاق الشراكات الاستراتيجية وتعزيز التعاون المشترك مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات، إلى جانب حرص بنك التصدير والاستيراد الإفريقي على تعزيز وتسريع القيمة المضافة والمعالجة الاستراتيجية للمعادن.

كما تأتي هذه الشراكة في إطار رؤية مشتركة بين البنك المركزي المصري وبنك التصدير والاستيراد الإفريقي لتعزيز التصنيع المحلي، ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز التكامل المالي والتجاري بين الدول، بما يسهم في بناء منظومة اقتصادية متينة ومتطورة على مستوى القارة.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الجانبان على إعداد دراسة جدوى شاملة لتقييم جميع الجوانب الفنية والتجارية والتنظيمية لإنشاء منظومة متكاملة لبنك الذهب بإحدى المناطق الحرة المخصّصة في مصر، تشمل إنشاء مصفاة ذهب معتمدة دوليًا، ومرافق آمنة لتخزين الذهب، إلى جانب تقديم خدمات مالية متخصصة وخدمات تداول متقدمة مرتبطة بالذهب.

سعر الدولار مساء اليوم أقل سعر دولار اليوم أعلي سعر دولار اليوم سعر الدولار في البنك المركزي الدولار مقابل الجنيه مال واعمال اخبار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار كروت الشحن

رسميًا.. أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اليوم 1 يناير 2026

أسعار السجائر

تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026

تفاصيل مصرع رضيع علي يد شاب بقرية ميت عاصم بـ الدقهلية | صور

الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية | صور

جثة

أنا هاخد الأجرة بطريقتي .. نهاية مأساوية لسيدة أجنبية في الجيزة

سعر الذهب

تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم الخميس 1-1-2026

أمطار

الساعات المقبلة.. أمطار تضرب عدة محافظات وتحذير عاجل من الأرصاد

أسعار الكهرباء

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم 1 يناير 2025

أمطار

منخفض قطبي يضرب مصر.. تحذير عاجل للمزارعين لحماية المحاصيل

ترشيحاتنا

الصلاة على النبي

سر الصلة بين الصلاة على النبي محمد وصلاة الله على إبراهيم عليه السلام

المسح على الشراب

هل يجوز المسح على الجورب والشراب في الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: اللحن في اللغة ضلال والجهل بأساليب العرب يفضي إلى فساد المعنى والفتوى

بالصور

تحذير.. سلق البيض لفترة طويلة يسبب رائحة كريهة واضطرابات هضمية

البيض
البيض
البيض

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون.. بخطوات سهلة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون
طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون
طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون

اشوى الفراخ زى المحلات .. طريقة عمل صينية الدجاج بالليمون ودبس الرمان

فراخ مشوية
فراخ مشوية
فراخ مشوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد