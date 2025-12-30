قبل تطبيق ACI.. تعرف على الفوائد للاقتصاد المصري

كشفت مصلحة الجمارك المصرية عن بدء تفعيل منظومة جمركية متطورة تعتمد على تقنيات الذكاء الإصطناعي ضمن إجراءات تنفيذ نظام التسجيل المسبق للإفراج عن الشحنات والرسائل الجمركية ACI.

ومن المقرر خلال اليومين المقبلين بدأ تفعيل المنظومة الجديدة على مستوي الموانئ الجوية والمطارات.

وتركز مصلحة الجمارك بتوجيه من وزارة المالية على تفعيل المنظومة التقنية الجديدة بما يساعد في تحقيق مجموعة من المستهدفات أبرزها:

تعزيز كفاءة الإجراءات

تقليل زمن الإفراج

تحسين بيئة الاستثمار

تشجيع الصناعة المحلية

زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وتعمل منظومة ACI علي التطابق مع منظومة نافذة التي أصبحت تغطي مختلف مسارات حركة التجارة.

وقالت مصلحة الجمارك إنه من المقرر تطبيق منظومة ACI إلزاميا «ACI» اعتبارًا من يناير المقبل.