الضرائب : تحصيل 2.55 مليار جنيه من 1151 حملة تهرب

تستهدف وزارة المالية من خلال تكليفها لمصلحة الضرائب المصرية؛ العمل على توسيع القاعدة الضريبية بما ينعكس على تحقيق العدالة الضريبية و استجداء حقوق الخزانة العامة للدولة ضمن مستهدفات الحكومة لتعزيز الثقافة الضريبية.

وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية وحصل “صدي البلد” على نسخة منه، عن تنفيذ 1151حملة ميدانية لقطاع مكافحة التهرب الضريبي بلغت جملة حصيتها 2.551 مليار جنيه بزيادة في أعداد الحملات بنسبة 615%.

وتسببت تلك الحملات في تسجيل أكثر من 805.7 ألف ملف بضرائب الدخل.

واستطاع قطاع التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب بتسجيل 141.26 ألف ممول بحصيلة تبلغ 7.753 مليار جنيه بنمو نسبته 84% عن العام المالي 2024/2023 ، ونتج عن ذلك ارتفاع حصيلة وحدة التجارة الإلكترونية على مدار الـ4 سنوات الماضية لتصل 14.324 مليار جنيه.

وتسببت تلك الاجراءات وفقا للتقرير بتسجيل 746.94 أألف ممول بضرائب القيمة المضافة.

واستطاعت مصلحة الضرائب وفقا لتوجيهات وزارة المالية بحصر الملفات الضريبية على الطبيعة وفقا لقواعد البيانات الفعلية والحقيقية والصادرة المنظومة الإلكترونية، ليتم تسجل 58.744 ألف ممول وملف داخل المصلحة.