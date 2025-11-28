قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

الضرائب : تحصيل 2.55 مليار جنيه من 1151 حملة تهرب

التهرب الضريبي
التهرب الضريبي

تستهدف وزارة المالية من خلال تكليفها لمصلحة الضرائب المصرية؛ العمل على توسيع القاعدة الضريبية بما ينعكس على تحقيق العدالة الضريبية و استجداء حقوق الخزانة العامة للدولة ضمن مستهدفات الحكومة لتعزيز الثقافة الضريبية.

وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية وحصل “صدي البلد” على نسخة منه، عن تنفيذ 1151حملة ميدانية لقطاع مكافحة التهرب الضريبي بلغت جملة حصيتها 2.551 مليار جنيه بزيادة في أعداد الحملات بنسبة 615%.

وتسببت تلك الحملات في تسجيل أكثر من 805.7 ألف ملف بضرائب الدخل.

واستطاع قطاع التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب بتسجيل 141.26 ألف ممول بحصيلة تبلغ 7.753 مليار جنيه بنمو نسبته 84% عن العام المالي 2024/2023 ، ونتج عن ذلك ارتفاع حصيلة وحدة التجارة الإلكترونية على مدار الـ4 سنوات الماضية لتصل 14.324 مليار جنيه.

وتسببت تلك الاجراءات وفقا للتقرير بتسجيل 746.94 أألف ممول بضرائب القيمة المضافة.

واستطاعت مصلحة الضرائب وفقا لتوجيهات وزارة المالية بحصر الملفات الضريبية على الطبيعة وفقا لقواعد البيانات الفعلية والحقيقية والصادرة المنظومة الإلكترونية، ليتم تسجل 58.744 ألف ممول وملف داخل المصلحة.

هبة الزياد

كانت عاملة رجيم.. والدة هبة الزياد تكشف لأول مرة سبب الوفاة

الانفلونزا الجديدة

بعد انتشارها بقوة.. أعراض الانفلونزا الجديدة

رمضان صبحي

بسبب قضيته | إجراء مفاجئ في بيراميدز يخص رمضان صبحي

حالة الطقس

الأرصاد: 6 ساعات حاسمة تتطلب الحذر على طرق السفر... ومفاجأة في الجنوب

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة التفعيل 2025

بيراميدز

خبير لوائح يحسم الجدل حول سحب لقب دوري أبطال أفريقيا من بيراميدز

ابتزاز - أرشيفية

هاتي لي مجوهرات وأنا أسكت | ابتزاز سكرتيرة بفيديوهات خارجة بأكتوبر

مترو الأنفاق

امتداد الخط الأول للمترو من المرج الجديدة إلى شبين القناطر | تفاصيل مهمة

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف| غلق 4 معامل بدون ترخيص.. إزالة 1460 حالة تعد على أملاك الدولة.. وفصل الكهرباء عن عدة مناطق

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا

كدوانى : المنيا تمتلك ثروة زراعية وصناعية واعدة .. وتفتح أبوابها للاستثمار

مجلس البردة الشريفة يضيء مسجد سيدي أحمد النجم بالأقصر في أجواء روحانية مميزة

مجلس البردة الشريفة يضيء مسجد النجم بالأقصر في أجواء روحانية مميزة .. فيديو

بعد إصابة أبناء مشاهير بفيروسات.. 5 علامات لا تتجاهليها

آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد.. رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت

أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ

وفاة التونسية بشرى محمد

صدمة في الوسط الفني.. رحيل بشرى محمد بعد صراع مع المرض

اروى جودة

فرح مصري وآخر إيطالي.. أروى جودة تحتفل بزفافها مرتين‎

جزء من الفيديو

تداول فيديو حول إهـانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية.. والتعليم تبدأ التحقيق

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

