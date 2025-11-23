للمتعاملين مع منصات الشراء الإلكتروني.. رسالة من الضرائب لمن يتعرض للغش أو طلب أوردر بالخطأ

نشرت مصلحة الضرائب المصرية، دليلا توعويا للممولين والمستهلكين ممن يتعاملون مع منصات التجارة الإلكترونية المختلفة.

وقالت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال: إنه في حال طلب أي طلبية أو أوردر وتعرض العميل للغش أو حدث خطأ من جهة البيع؛ فإن الإيصال الإلكتروني هو الضامن الحقيقي لاسترجاع حقوق العميل.

وأضافت الضرائب المصرية أن طلب العميل الحصول على الإيصال الإلكتروني لم يعد رفاهية في أي عمليات شراء أو الحصول على الخدمات، ولكنه أصبح ضرورة؛ حال تعرض العميل أو المشتري لعيوب في السلع أو غش فيها.

وطالبت مصلحة الضرائب، الممولين والعملاء، بضرورة إصرارهم على الحصول على الإيصال الإلكتروني من عمليات الشراء؛ لضمان عدم تكرار أي عمليات غش أو تلاعب في السلعة.

وشددت على الممولين بضرورة المشاركة في التحول الرقمي؛ للتعرف على منظومة الفاتورة الإلكترونية والإطلاع على دليل بكل ما تحتاج التعرف عليه من خلال الدخول على الرابط التالي:

- دليلك للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية

https://eta.gov.eg/ar/content/e-invoice-services

أو

- الدخول على رابط "دليل التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني" في حالة التعامل مع المستهلك

https://eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

وللحصول على الدعم.. يمكن:

- الاتصال على الخط الساخن 16395.

- أو التوجه إلى مركز دعم التحول الرقمي (بمبني الخزانة العامة).

- أو مركز الدعم في الإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية.