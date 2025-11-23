حملة موسعة على إكس لحذف الحسابات الوهمية وتحذيرات من منصات خارجية تبث الشائعات

قال الدكتور وليد حجاج، مستشار الهيئة العليا للأمن السيبراني، إن منصة «إكس» بدأت في تنفيذ حملة كبيرة لحذف عدد من الحسابات المزيفة، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل ضربة قوية للشبكات التي تعتمد على الحسابات الوهمية لنشر الأكاذيب.

وخلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة صدى البلد، أوضح حجاج أن هناك تقنيات متطورة تستخدم حاليًا لكشف وتتبع الحسابات التي تستهدف الدولة المصرية، سواء من الداخل أو الخارج.

وأشار إلى أن بعض الأفراد يلجأون لأدوات تسمح لهم بفتح حسابات وهمية متعددة والتحايل على القيود، متسائلًا عن مسؤولية إدارة المنصة بقيادة إيلون ماسك تجاه هذا النوع من الأنشطة التي تنتشر بشكل لافت.

وأضاف حجاج أن القواعد الحالية لموقع «فيسبوك» أصبحت أكثر صرامة، إذ لا يسمح إلا بحساب واحد مرتبط برقم هاتف أو بريد إلكتروني، مشيرًا إلى أن الحسابات التي تظهر أنها تعمل من أجهزة كمبيوتر تُصنف عادة ضمن حسابات الدعاية والإعلان.

وأكد أن مصداقية المصدر على منصات التواصل الاجتماعي باتت عنصرًا حاسمًا، لافتًا إلى أن تطبيقات مثل «تيليجرام» و«سيجنال» تتمتع بدرجة عالية من الأمان.

وشدد على ضرورة اختيار المعلومات من مصادر موثوقة لتجنب التضليل.

وفي ختام حديثه، حذر حجاج من وجود منصات خارج مصر، بعضها موثق، تعمل بشكل منظم على نشر شائعات وإثارة البلبلة، مطالبًا بزيادة الوعي لدى المستخدمين في التعامل مع المحتوى المتداول.