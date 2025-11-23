المدير الفني للنادى المصري: سعيد بالفوز على كايزر شيفز

اكد الكابتن نبيل الكوكي المدير الفني للنادى المصري خلال المؤتمر الصحفي انه سعيد بالفوز وتحقيق النقاط الثلاث للمباراة الأولى.

وقال الكوكى درسنا فريق كايزر شيفز جيدًا ونجحنا في استغلال نقاط ضعفه.

وأضاف الكوكي قمت بتقسيم المباراة لعدة مراحل وخطتنا أثمرت عن تحقيق الفوز.

وشدد الكوكي أن فريق المصري يعتمد على الجماعية في الأداء قائلا بالجماعية نجحنا في تعويض الغيابات بكفاءة.

وأوضح الكوكي انه عدل من تمركزات لاعبيه خلال الشوط الثاني ليسفر الضغط عن تحقيق الفوز.

واكد الكوكي انه سيبدأ على الفور في تجهيز اللاعبين لمباراة زيسكو والاستشفاء سلاحنا الوحيد.

واختتم المدير الفني للنادى المصري انه يسعى لحصد نقاط الفوز في المباريات التي تقام على ملعبنا بدور المجموعات.