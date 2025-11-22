إصلاح خط المياه الرئيسي بمحطة الصدق بالكيلو 18 جنوب بورسعيد

أعلنت محافظة بورسعيد أنه تم الانتهاء بالكامل من إصلاح خط المياه الرئيسي الصادر من محطة الصدق بالكيلو 18 على طريق المعاهدة جنوب بورسعيد

جاء ذلك عقب العطل الذي تم الإبلاغ عنه عبر الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة من خلال السيد أحمد زغلف، رئيس حي الجنوب.

وقد قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالدفع بفرق الطوارئ فور ورود البلاغ من الشبكة الوطنية للطوارىء، و تم التعامل السريع مع الموقف وتنفيذ أعمال الإصلاح اللازمة وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية للمناطق المتأثرة.

واكدت محافظة بورسعيد استمرار المتابعة الميدانية لضمان استقرار الخدمة، وتثمن جهود جميع الجهات المعنية على سرعة الاستجابة وحسن إدارة الحدث.