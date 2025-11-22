قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
الأهلي يتفوق على الزمالك بـ12 مركز.. مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية.. تفاصيل
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

رئيس مياه القناه يفاجئ محطة معالجة صرف صحي بور فؤاد بمحافظة بورسعيد

الإسماعيلية انجي هيبة

فاجأ اللواء أ ح احمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، محطة معالجة الصرف الصحى ببورفؤاد بمحافظة بورسعيد، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل وأعمال التشغيل على أرض الواقع، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق معايير الجودة المطلوبة، والاستعداد الكامل لاستقبال الأمطار الغزيرة والسيول او اي احداث طارئة، اوقات النوات الشتوية.

وشملت جولة اللواء احمد رمضان، تفقد كافة مكونات المحطة، حيث تابع مراحل المعالجة المختلفة للمياه وآلية التحكم  في تشغيل المحطة، واطمأن على التحاليل الدورية للعينات داخل معمل المحطة، كما تفقّد كافة المنشآت التابعة للمحطة. وفي هذا السياق، وجه بالمتابعة الدورية المستمرة علي المحطة وتوفير كل الإمكانيات المطلوبة، مع تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية في جميع مواقع العمل.

كما اجتمع اللواء أحمد رمضان، مع القيادات التنفيذية وقطاعات ومناطق مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بورسعيد، واكد علي الجميع المزيد من الجهد واليقظة التامة والارادة والإخلاص والإلتزام في العمل، مؤكدا علي تأمين جميع العاملين  بالسلامة والصحة المهنية وذلك للحفاظ عليهم، كما اكد علي متابعة استعدادات محطات رفع الصرف الصحي للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية،

وأضاف اللواء أحمد رمضان،  على مراجعة ومتابعة كافة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم، والسيول، والنافورى، والكباش ، وسيارات نقل المياه، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة ، والحرص على تشغيل المعدات ومدى كفاءة العاملين على تلك المعدات، موجهًا بالاستعداد الدائم مع أي طارئ والتنسيق بشأن النقاط والمواقع المتوقع بها تجمعات مياه أمطار والتجهيز والصيانة المستمرة للسيارات والمعدات.

وأكد رئيس مجلس إدارة المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، على أهمية خدمة الوطن بإخلاص والتفاني في أداء الواجب، مشيرًا إلى أن توفير بيئة عمل آمنة يأتي في مقدمة أولويات الشركة، حيث يتواصل العمل على تحسين إجراءات السلامة والصحة المهنية لضمان سلامة العاملين وحمايتهم من أي مخاطر قد تواجههم في موقع العمل.

وأوضح اللواء احمد رمضان، ان محطة معالجة الصرف الصحى ببورفؤاد تعمل بطاقة تصميمية 37 الف متر مكعب يوم،  مقامة علي 37 فدان، وتخدم ببورفؤاد وتستقبل الصرف الصحي من محطات الأمل، والعبور،   الفيروز. والحرفيين، كما يتم عمل توسعات بالمحطة بزيادة تقدر 20  الف متر مكعب يوم.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية مياه القناة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

جانب من الفيديو المتداول للواقعة

حادث غامض لـ ميكروباص يقوده طفل بجوار مستشفى الهلال في سوهاج|صور

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا| توروب يعلن تشكيل الأهلي لمباراة شبيبة القبائل

يانج أفريكانز

مجموعة الأهلي.. يانج أفريكانز يهزم الجيش الملكي بهدف نظيف في دوري أبطال أفريقيا

احمد عيد

مفاجأة بشأن تجديد عقد أحمد عيد.. تفاصيل

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

