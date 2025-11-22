رئيس مياه القناه يفاجئ محطة معالجة صرف صحي بور فؤاد بمحافظة بورسعيد

فاجأ اللواء أ ح احمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، محطة معالجة الصرف الصحى ببورفؤاد بمحافظة بورسعيد، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل وأعمال التشغيل على أرض الواقع، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق معايير الجودة المطلوبة، والاستعداد الكامل لاستقبال الأمطار الغزيرة والسيول او اي احداث طارئة، اوقات النوات الشتوية.

وشملت جولة اللواء احمد رمضان، تفقد كافة مكونات المحطة، حيث تابع مراحل المعالجة المختلفة للمياه وآلية التحكم في تشغيل المحطة، واطمأن على التحاليل الدورية للعينات داخل معمل المحطة، كما تفقّد كافة المنشآت التابعة للمحطة. وفي هذا السياق، وجه بالمتابعة الدورية المستمرة علي المحطة وتوفير كل الإمكانيات المطلوبة، مع تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية في جميع مواقع العمل.

كما اجتمع اللواء أحمد رمضان، مع القيادات التنفيذية وقطاعات ومناطق مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بورسعيد، واكد علي الجميع المزيد من الجهد واليقظة التامة والارادة والإخلاص والإلتزام في العمل، مؤكدا علي تأمين جميع العاملين بالسلامة والصحة المهنية وذلك للحفاظ عليهم، كما اكد علي متابعة استعدادات محطات رفع الصرف الصحي للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية،

وأضاف اللواء أحمد رمضان، على مراجعة ومتابعة كافة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم، والسيول، والنافورى، والكباش ، وسيارات نقل المياه، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة ، والحرص على تشغيل المعدات ومدى كفاءة العاملين على تلك المعدات، موجهًا بالاستعداد الدائم مع أي طارئ والتنسيق بشأن النقاط والمواقع المتوقع بها تجمعات مياه أمطار والتجهيز والصيانة المستمرة للسيارات والمعدات.

وأكد رئيس مجلس إدارة المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، على أهمية خدمة الوطن بإخلاص والتفاني في أداء الواجب، مشيرًا إلى أن توفير بيئة عمل آمنة يأتي في مقدمة أولويات الشركة، حيث يتواصل العمل على تحسين إجراءات السلامة والصحة المهنية لضمان سلامة العاملين وحمايتهم من أي مخاطر قد تواجههم في موقع العمل.

وأوضح اللواء احمد رمضان، ان محطة معالجة الصرف الصحى ببورفؤاد تعمل بطاقة تصميمية 37 الف متر مكعب يوم، مقامة علي 37 فدان، وتخدم ببورفؤاد وتستقبل الصرف الصحي من محطات الأمل، والعبور، الفيروز. والحرفيين، كما يتم عمل توسعات بالمحطة بزيادة تقدر 20 الف متر مكعب يوم.