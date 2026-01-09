قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

إيران .. مقتل 6 أشخاص جراء أعمال الشغب التي شهدتها مدينة همدان

محمود نوفل

أفاد  المدعي العام لطهران علي صالحي استشهاد عدد من رجال الأمن والمواطنين الأبرياء خلال اضطرابات الليلة الماضية.

وقال صالحي في تصريحات له : كل من يحمل السلاح سيحاكم والسلطة القضائية ستتعامل مع المحرضين المرتزقة للعدو بحزم ووفقاً للقانون ومن دون تهاون

فيما أعلن التلفزيون الإيراني بمقتل 6 أشخاص وأضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة من جراء أعمال الشغب التي شهدتها مدينة همدان الليلة الماضية.

ويواصل الشعب الإيراني مظاهرات ضد الحكومة نتيجة لسوء الأحوال الاقتصادية في البلاد .

وذكرت وكالة فارس بمقتل 5 أشخاص بينهم مدع عام خلال أعمال شغب شهدتها مدينة إسفراين شرقي إيران .


فيما ذكر رئيس بلدية طهران أن المخربين أضرموا النار الليلة الماضية في 42 حافلة نقل عام وسيارة إسعاف و10 مؤسسات حكومية و24 مبنى سكنياً.


كما أشارت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي إلى أن كيان الاحتلال الإسرائيلي منذ حرب الـ12 يوماً لم يتخلَّ عن رغبته في محاربة شعبنا

وقال المجلس الأعلى للأمن القومي: كيان الاحتلال يواصل ممارسة الظلم بحق الإيرانيين من خلال المعارك المركبة

وختم المجلس الأعلى للأمن القومي: الأحداث الأخيرة تحولت إلى مسرح لانعدام الأمن في البلاد بتوجيه من العدو الصهيوني وتدبيره.

