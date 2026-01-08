قراصنة طهران يصدمون إسرائيل.. "حنظلة" تهديد إيراني بنشر أسرار خطيرة عن الموساد

نشرت مجموعة "حنظلة" للقرصنة الإلكترونية، المرتبطة بإيران، سلسلة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، زعمت فيها كشف هوية عميل يُنسق عمليات الموساد في إيران، وهددت بنشر المزيد من المعلومات الحساسة يوم الخميس.

عميل إسرائيلي في إيران

وكانت "حنظلة"، المسؤولة سابقًا عن تسريب معلومات تم الحصول عليها من خلال اختراق الهواتف الشخصية لمسؤولين إسرائيليين كبار، قد هددت في وقت سابق بتسريب معلومات يُحتمل أن تكون مرتبطة بالموساد، مصرحةً بأنه في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت إسرائيل يوم الخميس، "سيواجه الموساد صدمة لم يتوقعها أبدًا".

ثم نشر القراصنة عدة مقاطع فيديو، زعموا أنها صُوّرت خارج منزل عميل في الموساد، اتهموه بلعب "دور رئيسي في تنظيم وتوجيه الشبكات التي تقف وراء الاضطرابات داخل إيران"، بحسب ما أفادت به صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

اتهمت حركة حنظلة العميلَ أيضاً بتأسيس "تنسيق وتماسك بين قادة" الاحتجاجات المستمرة ضد النظام الإيراني، فضلاً عن تقديم "الدعم المالي اللازم لاستمرار وتوسيع نطاق الأنشطة المناهضة لإيران".

وصفت حنظلة المنشورات بـ"الحلقة الأولى" وهددت بنشر حلقات متتالية طوال ليلة الخميس.

قرصنة هواتف المسئولين الإسرائيليين

بعد اختراق هواتف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت ورئيس ديوانه تساحي برافرمان، واصلت حنظلة استهداف الشخصيات العامة الإسرائيلية.

يوم السبت، زعمت الحركة أنها اخترقت هاتف وزيرة الداخلية الإسرائيلية السابقة أييلت شاكيد، ونشرت ما وصفته بصور ومقاطع فيديو خاصة من جهازها.

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، ادعت الحركة أنها اخترقت أيضاً حساب شاكيد على واتساب واطلعت على سجل رسائلها بالكامل. وحذرت الحركة قائلة: "ستستمر هذه الحملة لأشهر".