قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقسيط لمدة 20 عاما.. كيفية حجز 400 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل
طاقم تحكيم موريتاني–أنجولي لإدارة مواجهة المغرب والكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025
المبعوث الأمريكي إلى سوريا: نراقب بقلق التطورات في الأحياء الكردية بحلب
كاف يعلن طاقم حكام مواجهة السنغال ومالي في ربع نهائي أمم إفريقيا
وزير الزراعة: حققنا الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الداجني وبيض المائدة.. فيديو
نقيب الأطباء يكشف تفاصيل صادمة حول واقعة «انتحال صفة» بالبحيرة وتحويل الشقيقين للنيابة
الأوقاف: أكثر من 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام.. وأهلنا بغزة كان لهم نصيب
مصطفى بكري: مصر والسعودية صماما أمان الأمة العربية.. تحرك عاجل من وزارة الزراعة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق| أخبار التوك شو
قبل صرف يناير 2026.. رابط الاستعلام عن بطاقة تكافل وكرامة
أسعار البنزين اليوم في مصر .. استقرار في وقود السيارات والغاز المنزلي
لا تذاكر خارج القنوات الرسمية.. المتحف المصري الكبير يشن حربا على مواقع الاحتيال
مصطفى شردي: ترامب يدرس إمكان شراء جرينلاند وشعبيته تحت الصفر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قراصنة طهران يصدمون إسرائيل.. "حنظلة" تهديد إيراني بنشر أسرار خطيرة عن الموساد

الموساد وإيران
الموساد وإيران
ناصر السيد

نشرت مجموعة "حنظلة" للقرصنة الإلكترونية، المرتبطة بإيران، سلسلة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، زعمت فيها كشف هوية عميل يُنسق عمليات الموساد في إيران، وهددت بنشر المزيد من المعلومات الحساسة يوم الخميس.

عميل إسرائيلي في إيران

وكانت "حنظلة"، المسؤولة سابقًا عن تسريب معلومات تم الحصول عليها من خلال اختراق الهواتف الشخصية لمسؤولين إسرائيليين كبار، قد هددت في وقت سابق بتسريب معلومات يُحتمل أن تكون مرتبطة بالموساد، مصرحةً بأنه في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت إسرائيل يوم الخميس، "سيواجه الموساد صدمة لم يتوقعها أبدًا".

ثم نشر القراصنة عدة مقاطع فيديو، زعموا أنها صُوّرت خارج منزل عميل في الموساد، اتهموه بلعب "دور رئيسي في تنظيم وتوجيه الشبكات التي تقف وراء الاضطرابات داخل إيران"، بحسب ما أفادت به صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

اتهمت حركة حنظلة العميلَ أيضاً بتأسيس "تنسيق وتماسك بين قادة" الاحتجاجات المستمرة ضد النظام الإيراني، فضلاً عن تقديم "الدعم المالي اللازم لاستمرار وتوسيع نطاق الأنشطة المناهضة لإيران".

وصفت حنظلة المنشورات بـ"الحلقة الأولى" وهددت بنشر حلقات متتالية طوال ليلة الخميس.

قرصنة هواتف المسئولين الإسرائيليين

بعد اختراق هواتف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت ورئيس ديوانه تساحي برافرمان، واصلت حنظلة استهداف الشخصيات العامة الإسرائيلية.

يوم السبت، زعمت الحركة أنها اخترقت هاتف وزيرة الداخلية الإسرائيلية السابقة أييلت شاكيد، ونشرت ما وصفته بصور ومقاطع فيديو خاصة من جهازها.

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، ادعت الحركة أنها اخترقت أيضاً حساب شاكيد على واتساب واطلعت على سجل رسائلها بالكامل. وحذرت الحركة قائلة: "ستستمر هذه الحملة لأشهر".

قراصنة طهران يصدمون إسرائيل قراصنة طهران إسرائيل حنظلة أسرار خطيرة عن الموساد الموساد عميل إسرائيلي في إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات

موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

سعر الذهب

الجرام يسجل 7000 جنيه بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24

عريس المرج

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بفض دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب

مجلس النواب

أعضاء مجلس النواب 2020 بلا حصانة خلال 3 أيام بعد القرار الجمهوري

الامطار

أبرد أيام السنة.. مصر تستقبل شهر طوبة غدا مع سقوط الأمطار

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

ترشيحاتنا

صلي الله عليه وسلم

صلي على النبي.. من صورة عابرة إلى التريند الأجمل في مصر

الشيخ أحمد الطلحي

داعية: الإخاء والمؤاخاة قيّم عظيمة بها يقوم المجتمع ويقوى تماسكه

حكم ضرب الزوجة

حكم ضرب الزوجة في الإسلام.. تفسير خاطئ لآية: «واضربوهن»

بالصور

طريقة عمل الفلافل العراقية

طريقة عمل الفلافل العراقية
طريقة عمل الفلافل العراقية
طريقة عمل الفلافل العراقية

دراسة تكشف: ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة
دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة
دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

بعد مرض لقاء سويدان.. تحذير: التوتر يسبب العصب السابع وهذه الحيل تحميك منه

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

ادعوا له بالرحمة.. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز
ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز
ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

فيديو

نجوى ابراهيم

إصابة قديمة تعود من جديد.. نجوى إبراهيم تروي ما حدث في أمريكا

محمود سعد والزواج الثاني

زواج في الخفاء يشعل الجدل.. رأي محمود سعد بعد أزمة لقاء الخميسي

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد