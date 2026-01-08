قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال يكتسح الحزم بثلاثية ويعزز صدارته للدوري السعودي
تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة مارسيليا في بطولة كأس السوبر الفرنسي
قانون الإيجار القديم يحدد حالتي الإخلاء الإجباري ويمنح المالك حق الطرد الفوري
فنزويلا تطلق سراح عدد كبير من السجناء بينهم أجانب
موسم عودة الإكسات.. ياسمين عز توجه رسالة حاسمة للفتيات مع بداية السنة الجديدة
غلق كلى 3 أيام بشارع 26 يوليو من كوبرى 15 مايو اتجاه ميدان لبنان
انقطاع الإنترنت في طهران وأجزاء أخرى من إيران
بعد وفاة ابن فيروز الأصغر.. تفاصيل معاناة هلي الرحباني قبل رحيله
تقرير خطير من البنتاجون.. حذف سجلات وتضليل متعمد في تسليح إسرائيل خلال حرب غزة
الجرام يسجل 7000 جنيه بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24
زواج في الخفاء يشعل الجدل.. رأي محمود سعد بعد أزمة لقاء الخميسي
زلزال 2026 .. معهد الفلك المصري يحسم الجدل حول تنبؤات العالم الهولندي
أخبار العالم

انقطاع الإنترنت في طهران وأجزاء أخرى من إيران

انقطاع الإنترنت في طهران
انقطاع الإنترنت في طهران
ناصر السيد

أكد مصدران في العاصمة  الإيرانية طهران لشبكة سي بي إس نيوز انقطاع الإنترنت في العاصمة.

انقطاع الإنترنت في طهران

وقالت منظمة "نت بلوكس" للمراقبة، يوم الخميس، حوالي الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي، إن بياناتها المباشرة "تُظهر أن طهران وأجزاء أخرى من إيران تشهد انقطاعًا تامًا للإنترنت، حيث انقطعت الخدمة عن العديد من مزودي الخدمة؛ ويأتي هذا الحادث الجديد في أعقاب عمليات قطع إقليمية، ومن المرجح أن يُحدّ بشدة من تغطية الأحداث على أرض الواقع مع اتساع رقعة الاحتجاجات".

انقطع الإنترنت بالتزامن مع بدء الإيرانيين بالهتاف من نوافذ منازلهم ضد النظام، استجابةً لدعوة ولي العهد الإيراني المنفي رضا بهلوي، نجل الشاه السابق المدعوم من الولايات المتحدة، لإسماع أصواتهم. 

وأفاد محللون ومصادر مطلعة لشبكة سي بي إس نيوز أن حجم الاستجابة لدعوة بهلوي قد يحدد ما إذا كانت الاحتجاجات الدامية، المستمرة منذ 12 يومًا، ستنتهي كما حدث في جولات سابقة من الاضطرابات، أم ستتحول إلى تحدٍّ كبير للحكومة، وتستدعي حملة قمع أوسع نطاقًا.

قتلى ومصابي المظاهرات في إيران

وحتى الآن، أسفرت الاضطرابات عن مقتل 39 شخصًا على الأقل، بينهم أربعة من أفراد الأمن، واعتقال أكثر من 2260 آخرين، وفقًا لوكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان الأمريكية.

ذكرت شركة NetBlocks في وقت سابق أن "بياناتها تُظهر فقدان الاتصال بمزود خدمة الإنترنت الرئيسي في إيران، شركة TCI، في مدينة كرمانشاه المضطربة، مع انتشار الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في يومها الثاني عشر؛ ويأتي هذا الحادث وسط ارتفاع عدد الضحايا مع مؤشرات على حدوث اضطرابات في مناطق متعددة".

انقطاع الإنترنت في طهران إيران انقطاع الإنترنت المظاهرات في ايران نت بلوكس

