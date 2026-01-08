وزير الخارجية الإيراني: سنواصل دعم المقاومة في لبنان

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس أن طهران ستواصل دعم المقاومة وأهدافها في لبنان.

إيران تدعم المقاومة في لبنان

وقال وزير الخارجية الإيراني، إن بلاده ستواصل السعي إلى توسيع علاقاتها مع جميع مكوّنات الدولة اللبنانية.

جاءت تصريحات عراقجي، خلال لقائه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان علي الخطيب، وبحث معه عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح الوزير الإيراني أنه سيعقد اليوم وغداً لقاءات مع مسؤولين لبنانيين، موضحاً أن الهدف الأول من الزيارة يتمثل في التشاور مع الأصدقاء اللبنانيين حول تطورات المنطقة، التي تواجه تحديات وتهديدات خطيرة، وفق تعبيره.

تهديدات إسرائيل للمنطقة

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن هذه التهديدات تصدر بشكل خاص عن الكيان الصهيوني، وقد بلغت مستوى غير مسبوق من الخطورة، مشيراً إلى أنه خلال العامين الماضيين تعرّضت سبع دول في المنطقة، من بينها إيران ولبنان، لهجمات من قبل هذا الكيان.

وأكد عراقجي أن الأراضي اللبنانية لا تزال تحت الاحتلال الصهيوني، وأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُعلن خلال العام الماضي جرى خرقه مراراً، مؤكداً أن الهدف الأول من زيارته هو إجراء مشاورات وثيقة مع كبار المسؤولين اللبنانيين بشأن هذه التحديات والتهديدات.