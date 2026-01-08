قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب الشبورة الكثيفة.. الإسكندرية تغلق الطريق الصحراوي وتحذر السائقين
ما يقرب من 200 لقاء ومشاركة واستقبال وفود محلية ودولية لمفتي الجمهورية خلال 2025
ألمانيا .. انهيار مبنى سكني نتيجة انفجار قوي بمدينة ألبشتات
الأمواج تتجاوز 5 أمتار.. إنذار بحري بشأن الملاحة في المتوسط بمصر
نرحب بالنقد .. النقل تستجيب لشكاوى المواطنين وتنهي أعمال صيانة "وصلة السنانية" بدمياط
ترامب يكشف مدة سيطرة الولايات المتحدة على فنزويلا
نحو 3 ملايين راكب شهريًا.. ارتفاع ملحوظ في حركة المسافرين بمطار القاهرة
شقيت عليه 12 سنة | ماذا قالت والدة السبّاح يوسف محمد أمام المحكمة
دعاؤك رابح في كل الأحوال.. 3 عطايا تنتظرك إحداها عند الدعاء
الجيش السوري يعلن حظر التجوّل في أحياء حلب بهذا الموعد
هنا ابنة شيرين عبد الوهاب تغني لوالدتها على بالي.. فيديو
المجالس الطبية .. طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

من لبنان.. وزير خارجية إيران: لا نرغب بالحرب ولكننا جاهزون لها

عراقجي
عراقجي
محمود نوفل

وصل منذ قليل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى مطار بيروت مشيرا إلى أن الهدف من زيارة لبنان بحث مختلف القضايا الإقليمية والعالمية مع المسؤولين اللبنانيين.


وقال عراقجي في تصريحات له: “منطقتنا تواجه حاليا تهديدات جمة لم يسبق لها مثيل و الكيان الصهيوني ينتهك التزاماته التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وسأجري مباحثات مع رؤساء الجمهورية والنواب والوزراء ووزير الخارجية في لبنان”.


وأضاف عراقجي: "نهدف من خلال هذه الزيارة لتعزيز العلاقات القائمة بين إيران ولبنان وسأبحث أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات خلال زيارتي إلى لبنان”.

وأشار عراقجي إلى أن حجم التبادل التجاري بين ايران ولبنان بلغ 110 ملايين دولار ، مضيفا "  ندعم سيادة لبنان ووحدته الوطنية وعازمون على تعزيز العلاقات مع لبنان على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للبلدين.

وتابع، أن أمريكا وإسرائيل اختبرتا الهجوم على إيران ومنيت استراتيجيتهما بالفشل الذريع و لا نرغب بالحرب ولكننا جاهزون لها وجاهزون أيضا للتفاوض.


وختم وزير الخارجية الإيراني تصريحاته قائلا: جاهزون للتفاوض مع الولايات المتحدة على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المتبادلة.

لبنان عراقجي إيران الولايات المتحدة الأمريكية مطار بيروت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

الكتكوت بـ 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 يناير

دواجن

منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟

حمزة عبد الكريم

موهبة حقيقية.. مدرب منتخب مصر يكشف سبب اختيار برشلونة لحمزة عبد الكريم

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق

تريزيجيه

لا أزمات بالمنتخب.. عضو اتحاد الكرة يكشف موقف تريزيجيه من مواجهة كوت ديفوار

الاهلي

ميركاتو الأهلي.. الرجاء المغربي يُهدد بإيقاف صفقة بلعمري ومرتجي يتدخل

الأهلي

الجزار وفيصل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن صفقتين جديدتين

ترامب و رئيس كولومبيا

بعد اعتقال مادورو .. ترامب يعلن اتصالاً مفاجئاً مع رئيس كولومبيا.. ما التفاصيل؟

ترشيحاتنا

ايمان العاصي

ربنا يكفينا شر الغدارين وقلة الأصل.. إيمان العاصي توجه رسالة على انستجرام

احمد سالم

أحمد سالم يدعو للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة لإنقاذ حياة آلاف المرضى

كولونيا

تعرف على إيرادات فيلم" كولونيا" في أولي ايام عرضه بالسينمات

بالصور

بعد إصابة لقاء سويدان.. أعراض وأسباب العصب السابع

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بروكلي
بروكلي
بروكلي

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

فيديو

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد