من لبنان.. وزير خارجية إيران: لا نرغب بالحرب ولكننا جاهزون لها

وصل منذ قليل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى مطار بيروت مشيرا إلى أن الهدف من زيارة لبنان بحث مختلف القضايا الإقليمية والعالمية مع المسؤولين اللبنانيين.



وقال عراقجي في تصريحات له: “منطقتنا تواجه حاليا تهديدات جمة لم يسبق لها مثيل و الكيان الصهيوني ينتهك التزاماته التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وسأجري مباحثات مع رؤساء الجمهورية والنواب والوزراء ووزير الخارجية في لبنان”.



وأضاف عراقجي: "نهدف من خلال هذه الزيارة لتعزيز العلاقات القائمة بين إيران ولبنان وسأبحث أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات خلال زيارتي إلى لبنان”.

وأشار عراقجي إلى أن حجم التبادل التجاري بين ايران ولبنان بلغ 110 ملايين دولار ، مضيفا " ندعم سيادة لبنان ووحدته الوطنية وعازمون على تعزيز العلاقات مع لبنان على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للبلدين.

وتابع، أن أمريكا وإسرائيل اختبرتا الهجوم على إيران ومنيت استراتيجيتهما بالفشل الذريع و لا نرغب بالحرب ولكننا جاهزون لها وجاهزون أيضا للتفاوض.



وختم وزير الخارجية الإيراني تصريحاته قائلا: جاهزون للتفاوض مع الولايات المتحدة على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المتبادلة.