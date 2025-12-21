عراقجي: مستعدون لإبرام اتفاق "عادل ومتوازن" بشأن برنامجنا النووي

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده مستعدة لإبرام اتفاق "عادل ومتوازن" بشأن برنامجها النووي، شريطة أن يتم التوصل إلى أي اتفاق من خلال المفاوضات .



ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الإدارة الأمريكية الحالية قادرة على اتباع نهج يتوافق مع السياسة الإيرانية، قال عراقجي "هذا يعتمد على ما إذا كانوا سيتوصلون إلى استنتاج مفاده أن التفاوض يختلف عن الإملاء. نحن مستعدون بالفعل لاتفاق عادل ومتوازن، اتفاق يتم التفاوض عليه، لكننا لسنا مستعدين لشروط مفروضة".



وأكد عراقجي، حسبما أوردت وكالة أنباء الإيرانية /أيرنا/، أن طهران ستنظر في مسألة التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي إذا تواصل الجانب الأمريكي مع إيران من أجل عرض فكرة عادلة ومتوازنة أو من أجل التوصل لحل يتم التفاوض عليه ويستند إلى المصالح المتبادلة لكلا الجانبين.



وأشار عراقجي إلى أن إيران قد قدمت بالفعل مقترحات جيدة بشأن التوصل لاتفاق ولكنها قوبلت بالرفض من قبل أمريكا، ومن ثم استنتجت إيران أن واشنطن غير مستعدة لإبرام اتفاق عادل.



وأكد عراقجي أن إيران تحتفظ بحق الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية رغم تعرض منشآتها النووية لأضرار جسيمة خلال هجمات يونيو الماضي.



ولفت عراقجي إلى أن إيران لا تستبعد اندلاع صراع جديد ولكنها أكد استعداد بلاده الكامل لمثل هذا السيناريو رغم عدم ترحيب طهران بنشوب حرب جديدة.