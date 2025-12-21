قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: لا لتغليظ عقوبة سرقة الكهرباء ونعم لإشراك القطاع الخاص وفق استراتيجية 2030
نحو توازن تجاري أفضل.. الصادرات المصرية تتصدر مؤشرات النمو في 2025
أيام الصيام في شهر رجب.. انتهز الفرصة وتقرب لله عز وجل
محافظ القاهرة: تصدر العاصمة أفريقيًا في البنية التحتية تتويج لجهود الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي
أحمد حافظ رئيسًا لمجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء.. وأباظة وفتحي وكيلين | اعرف التشكيل الجديد
شتاء غير معتاد في مصر.. أمطار أعلى من الطبيعي وموجات برد قادمة
الوزراء: زيادة الصادرات غير البترولية لـ 44.4 مليار دولار بنسبة 18.4%
وكيل تشريعية الشيوخ: حريصون على خروج قانون الكهرباء بالصورة المثلى
رئيس برلمانية المصري الديمقراطي بالشيوخ يرفض تعديلات قانون الكهرباء: تهدد البسطاء
وزارة التخطيط تترّأس اجتماعًا تحضيريًا للجنة «المصرية - الأرمينية» المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي
تغليظ عقوبات قانون الكهرباء| الحبس وغرامة تصل لـ مليون جنيه للمخالفين.. هذه شروط التصالح
الجمارك تعتمد الذكاء الاصطناعي لتطبيق التبنيد والتقييم الآلي بدءًا من يناير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عراقجي: مستعدون لإبرام اتفاق "عادل ومتوازن" بشأن برنامجنا النووي

عراقجي
عراقجي
أ ش أ

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده مستعدة لإبرام اتفاق "عادل ومتوازن" بشأن برنامجها النووي، شريطة أن يتم التوصل إلى أي اتفاق من خلال المفاوضات .


ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الإدارة الأمريكية الحالية قادرة على اتباع نهج يتوافق مع السياسة الإيرانية، قال عراقجي "هذا يعتمد على ما إذا كانوا سيتوصلون إلى استنتاج مفاده أن التفاوض يختلف عن الإملاء. نحن مستعدون بالفعل لاتفاق عادل ومتوازن، اتفاق يتم التفاوض عليه، لكننا لسنا مستعدين لشروط مفروضة".


وأكد عراقجي، حسبما أوردت وكالة أنباء الإيرانية /أيرنا/، أن طهران ستنظر في مسألة التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي إذا تواصل الجانب الأمريكي مع إيران من أجل عرض فكرة عادلة ومتوازنة أو من أجل التوصل لحل يتم التفاوض عليه ويستند إلى المصالح المتبادلة لكلا الجانبين.


وأشار عراقجي إلى أن إيران قد قدمت بالفعل مقترحات جيدة بشأن التوصل لاتفاق ولكنها قوبلت بالرفض من قبل أمريكا، ومن ثم استنتجت إيران أن واشنطن غير مستعدة لإبرام اتفاق عادل.


وأكد عراقجي أن إيران تحتفظ بحق الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية رغم تعرض منشآتها النووية لأضرار جسيمة خلال هجمات يونيو الماضي.


ولفت عراقجي إلى أن إيران لا تستبعد اندلاع صراع جديد ولكنها أكد استعداد بلاده الكامل لمثل هذا السيناريو رغم عدم ترحيب طهران بنشوب حرب جديدة.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتفاق عادل ومتوازن برنامجها النووي الإدارة الأمريكية الحالية السياسة الإيرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

العرافة

اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

الأهلي

عرض قطري كبير لجراديشار.. واللاعب يشترط 1.5 مليون دولار للرحيل عن الأهلي

صورة أرشيفية

حزن وألم في سوهاج .. تشييع جثمان الطفلة «آية» بعد وفاتها بتسمم غذائي

السيارة عقب الحادث

السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد

ترشيحاتنا

صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

صباح مشالي: تحرير 3.4 مليون محضر سرقة تيار كهربائي

النائب عماد خليل، عضو مجلس الشيوخ

برلماني أمام «الشيوخ»: خسائر سرقة الكهرباء بلغت 50 مليار جنيه والتعديلات ضرورة لفرض الردع وحماية المرفق

مرتبات

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 رسميًا.. وهذه حالات الجمع بين الدخل والمعاش

بالصور

أسهل طريقة عمل الحواوشي المصري بالعيش البلدي

طريقة عمل الحواوشى المصري بالعيش البلدى
طريقة عمل الحواوشى المصري بالعيش البلدى
طريقة عمل الحواوشى المصري بالعيش البلدى

اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته

اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته
اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته
اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته

الفرق بين الشاي الأخضر والأسود وتأثيره على المعدة

الفرق بين الشاي الأخضر و الأسود
الفرق بين الشاي الأخضر و الأسود
الفرق بين الشاي الأخضر و الأسود

طريقة عمل اللحمة الستيك بالبصل بمذاق مميز

طريقة عمل اللحمة الستيك بالبصل بمذاق مميز
طريقة عمل اللحمة الستيك بالبصل بمذاق مميز
طريقة عمل اللحمة الستيك بالبصل بمذاق مميز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد