محافظ بورسعيد يستقبل رئيس شركة مياه الشرب لمتابعة جاهزية واستعدادات المحافظة لموسم الأمطار |صور

استقبل اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، المهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أحمد محمد رمضان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، وذلك بحضور اللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة و ممثلي وزارة الإسكان، ومسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من الجهات المختصة بالمحافظة.

ويأتي هذا اللقاء تنفيذًا لمخرجات الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر الوزارة، والذي تناول بحث استعدادات المحافظة للتعامل مع موسم الأمطار، في ظل التغيرات المناخية وهطول كميات كبيرة من الأمطار خلال الفترة الأخيرة.

وفي هذا السياق، ناقش محافظ بورسعيد مع رئيس الشركة القابضة وقيادات قطاع المياه آليات رفع جاهزية منظومة الصرف الصحي بالمحافظة، ومتابعة أعمال التطوير الجارية بمحطات الرفع، والتأكد من جاهزية المعدات والطوارئ، وخطط الانتشار السريع خلال فترات الذروة. كما تم استعراض نتائج إدارة أزمة الأمطار الأخيرة، والدروس المستفادة لتعزيز القدرة التشغيلية للمحطات والمعدات.

وأعرب اللواء محب حبشي عن تقديره للدعم المستمر من وزير الإسكان والجهات التابعة للوزارة، والذي أسهم في الاستجابة السريعة لاحتياجات المحافظة، مشيدًا بالمجهود الكبير للعاملين بالشركة القابضة خلال مواجهة موجة الأمطار الماضية. وأكد اللواء محب حبشي أن المحافظة تعمل بالتنسيق الكامل مع الوزارة لضمان استعداد شامل لموسم الأمطار بما يضمن سلامة المواطنين وحماية البنية التحتية.