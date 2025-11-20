قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس شركة مياه الشرب لمتابعة جاهزية واستعدادات المحافظة لموسم الأمطار |صور

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
محمد الغزاوى

استقبل اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، المهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أحمد محمد رمضان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، وذلك بحضور اللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة و ممثلي وزارة الإسكان، ومسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من الجهات المختصة بالمحافظة.

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي 

ويأتي هذا اللقاء تنفيذًا لمخرجات الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر الوزارة، والذي تناول بحث استعدادات المحافظة للتعامل مع موسم الأمطار، في ظل التغيرات المناخية وهطول كميات كبيرة من الأمطار خلال الفترة الأخيرة.

وفي هذا السياق، ناقش محافظ بورسعيد مع رئيس الشركة القابضة وقيادات قطاع المياه آليات رفع جاهزية منظومة الصرف الصحي بالمحافظة، ومتابعة أعمال التطوير الجارية بمحطات الرفع، والتأكد من جاهزية المعدات والطوارئ، وخطط الانتشار السريع خلال فترات الذروة. كما تم استعراض نتائج إدارة أزمة الأمطار الأخيرة، والدروس المستفادة لتعزيز القدرة التشغيلية للمحطات والمعدات.

وأعرب اللواء محب حبشي عن تقديره للدعم المستمر من وزير الإسكان والجهات التابعة للوزارة، والذي أسهم في الاستجابة السريعة لاحتياجات المحافظة، مشيدًا بالمجهود الكبير للعاملين بالشركة القابضة خلال مواجهة موجة الأمطار الماضية. وأكد اللواء محب حبشي أن المحافظة تعمل بالتنسيق الكامل مع الوزارة لضمان استعداد شامل لموسم الأمطار بما يضمن سلامة المواطنين وحماية البنية التحتية.

بورسعيد مياه الشرب والصرف الصحي محافظ بورسعيد وزارة الاسكان

