ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
محافظات

استمرار حملات مجابهة انتشار الأبقار المتجولة بشوارع زهور بورسعيد ومصادرة 5 عجول

محمد الغزاوى

يواصل حي الزهور بمحافظة بورسعيد تنفيذ حملاته المكبرة لمصادرة ومنع انتشار الأبقار والعجول المتجولة بشوارع الحي تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، وبمتابعة اللواء أيمن صبحي قليني رئيس حي الزهور

جاء ذلك عقب انتهاء المهلة المحددة التي منحها محافظ بورسعيد خلال الشهر الماضي لأصحاب العجول لمدة 72 ساعة لتجميعها ومنع تواجدها بالطرق العامة.


وخلال الحملة، تم مصادرة عدد 5 عجول بنطاق حي الزهور وتم إيداعها بجمعية الرفق بالحيوان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحابها.

وشدد رئيس حي الزهور على أصحاب الأبقار بعدم خروج أي دابة خارج النطاق المحدد لها بأرض الشادوف حفاظًا على المظهر الحضاري للشوارع وحق المواطنين في بيئة نظيفة وآمنة مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفين واستمرار تنفيذ الحملات اليومية للقضاء على هذه الظاهرة التي تسيء للمظهر العام.

واهابت محافظة بورسعيد بأصحاب الأبقار والماشية الالتزام بالتعليمات الصادرة حفاظًا على الشكل الجمالي للشوارع وصحة المواطنين، مؤكدة أن أي مخالفة ستعرض صاحبها للمساءلة القانونية ،ويأتي ذلك في إطار جهود محافظة بورسعيد المستمرة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين والمناطق السكنية.

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | روبوت بحجم حبة رمل يوصل الدواء داخل جسمك.. ما هي الآثار الصحية لمشاهدة التليفزيون؟

التلفزيون

في اليوم العالمي للتلفاز.. ما هي الآثار الصحية لمشاهدة التليفزيون؟

ياسمين عبد العزيز

بعد تصدرها التريند.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين عبد العزيز

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

