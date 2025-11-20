يواصل حي الزهور بمحافظة بورسعيد تنفيذ حملاته المكبرة لمصادرة ومنع انتشار الأبقار والعجول المتجولة بشوارع الحي تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، وبمتابعة اللواء أيمن صبحي قليني رئيس حي الزهور

جاء ذلك عقب انتهاء المهلة المحددة التي منحها محافظ بورسعيد خلال الشهر الماضي لأصحاب العجول لمدة 72 ساعة لتجميعها ومنع تواجدها بالطرق العامة.



استمرار حملات مجابهة انتشار الأبقار المتجولة بشوارع زهور بورسعيد ومصادرة 5 عجول

وخلال الحملة، تم مصادرة عدد 5 عجول بنطاق حي الزهور وتم إيداعها بجمعية الرفق بالحيوان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحابها.

وشدد رئيس حي الزهور على أصحاب الأبقار بعدم خروج أي دابة خارج النطاق المحدد لها بأرض الشادوف حفاظًا على المظهر الحضاري للشوارع وحق المواطنين في بيئة نظيفة وآمنة مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفين واستمرار تنفيذ الحملات اليومية للقضاء على هذه الظاهرة التي تسيء للمظهر العام.

واهابت محافظة بورسعيد بأصحاب الأبقار والماشية الالتزام بالتعليمات الصادرة حفاظًا على الشكل الجمالي للشوارع وصحة المواطنين، مؤكدة أن أي مخالفة ستعرض صاحبها للمساءلة القانونية ،ويأتي ذلك في إطار جهود محافظة بورسعيد المستمرة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين والمناطق السكنية.