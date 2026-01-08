ضوابط وإجراءات الصحة الخاصة بأداء مناسك الحج لموسم عام 1447هـ / 2026م

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، ضوابط وإجراءات وزارة الصحة والسكان الخاصة بأداء مناسك الحج لموسم عام 1447 هـ / 2026 م.



ضوابط وإجراءات وزارة الصحة والسكان الخاصة بأداء مناسك الحج لموسم عام 1447هـ / 2026م



التطعيمات الواجب الحصول عليها لأداء مناسك الحج:

لقاح ضد ميكروب الالتهاب السحائي.

شهادة سارية المفعول تثبت تطعيم الحاج بجرعة واحدة ضد ميكروب الالتهاب السحائي.

يجب تلقي التطعيم قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 5 سنوات.

يتم الحصول على الشهادة من جميع مكاتب تطعيم الحج والعمرة بالمحافظات وعددها 186.

نوصي بتلقي لقاح الإنفلونزا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

يتم توقيع الكشف الطبي الخاص بموسم حج هذا العام في 179 مستشفى بمختلف محافظات الجمهورية

من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرا.





