أخبار البلد

ضوابط وإجراءات الصحة الخاصة بأداء مناسك الحج لموسم عام 1447هـ / 2026م

منشور متحدث الصحة
عبدالصمد ماهر

 كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان،  ضوابط وإجراءات وزارة الصحة والسكان الخاصة بأداء مناسك الحج لموسم عام 1447 هـ / 2026 م. 


ضوابط وإجراءات وزارة الصحة والسكان الخاصة بأداء مناسك الحج لموسم عام 1447هـ / 2026م

 


التطعيمات الواجب الحصول عليها لأداء مناسك الحج:

  • لقاح ضد ميكروب الالتهاب السحائي.
  • شهادة سارية المفعول تثبت تطعيم الحاج بجرعة واحدة ضد ميكروب الالتهاب السحائي.
  • يجب تلقي التطعيم قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 5 سنوات.
  • يتم الحصول على الشهادة من جميع مكاتب تطعيم الحج والعمرة بالمحافظات وعددها 186.
  • نوصي بتلقي لقاح الإنفلونزا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
  • يتم توقيع الكشف الطبي الخاص بموسم حج هذا العام في 179 مستشفى بمختلف محافظات الجمهورية
    من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرا.
     


 

مناسك الحج وزارة الصحة والسكان 1447 2026 الالتهاب السحائي التطعيم

