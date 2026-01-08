ضوابط وإجراءات الصحة الخاصة بأداء مناسك الحج لموسم عام 1447هـ / 2026م

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، ضوابط وإجراءات وزارة الصحة والسكان الخاصة بأداء مناسك الحج لموسم عام 1447 هـ / 2026 م.
ضوابط وإجراءات وزارة الصحة والسكان الخاصة بأداء مناسك الحج لموسم عام 1447هـ / 2026م
التطعيمات الواجب الحصول عليها لأداء مناسك الحج:
- لقاح ضد ميكروب الالتهاب السحائي.
- شهادة سارية المفعول تثبت تطعيم الحاج بجرعة واحدة ضد ميكروب الالتهاب السحائي.
- يجب تلقي التطعيم قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 5 سنوات.
- يتم الحصول على الشهادة من جميع مكاتب تطعيم الحج والعمرة بالمحافظات وعددها 186.
- نوصي بتلقي لقاح الإنفلونزا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
- يتم توقيع الكشف الطبي الخاص بموسم حج هذا العام في 179 مستشفى بمختلف محافظات الجمهورية
من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرا.