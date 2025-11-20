محافظ بورسعيد: نقدر الاستجابة السريعة لوزارة الإسكان في تلبية احتياجاتنا خلال موسم الأمطار

أعرب محافظ بورسعيد محب حبشي، اليوم الخميس، عن تقديره للدعم المستمر المقدم من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والجهات التابعة للوزارة، والذي أسهم في الاستجابة السريعة لاحتياجات المحافظة خلال موسم الأمطار، مشيدًا بالمجهود الكبير للعاملين بالشركة القابضة خلال مواجهة موجة الأمطار الماضية.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ المهندس رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أحمد جابر شحاتة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، والمهندس أحمد محمد رمضان، وذلك بحضور عمرو فكري، السكرتير العام للمحافظة، وممثلي وزارة الإسكان، ومسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وعدد من الجهات المختصة بالمحافظة.

وأكد حبشي أن المحافظة تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة الإسكان، لضمان استعداد شامل لموسم الأمطار بما يضمن سلامة المواطنين وحماية البنية التحتية.

يأتي هذا اللقاء تنفيذًا لمخرجات الاجتماع الذي جمع محافظ بورسعيد مع المهندس شريف الشربيني بمقر الوزارة، والذي تناول بحث استعدادات المحافظة للتعامل مع موسم الأمطار، في ظل التغيرات المناخية وهطول كميات كبيرة من الأمطار خلال الفترة الأخيرة.

وناقش المحافظ مع رئيس الشركة القابضة وقيادات قطاع المياه آليات رفع جاهزية منظومة الصرف الصحي بالمحافظة، ومتابعة أعمال التطوير الجارية بمحطات الرفع، والتأكد من جاهزية المعدات والطوارئ، وخطط الانتشار السريع خلال فترات الذروة، كما تم استعراض نتائج إدارة أزمة الأمطار الأخيرة، والدروس المستفادة لتعزيز القدرة التشغيلية للمحطات والمعدات.