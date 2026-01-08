ميركاتو الأهلي.. الرجاء المغربي يُهدد بإيقاف صفقة بلعمري ومرتجي يتدخل

طكشف الإعلامي خالد الغندور، أن نادي الرجاء المغربي حذر إدارة القلعة الحمراء من تأخر تحويل قيمة صفقة اللاعب بلعمري، والمقدرة بـ600 ألف دولار، مؤكدًا أن استمرار التأخير قد يؤدي إلى إلغاء الاتفاق المبدئي بين الطرفين.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن الرجاء أبلغ الأهلي بتلقيه عروضًا رسمية للاعب من أندية في بلجيكا والدنمارك وروسيا، ما يزيد من تعقيد موقف الصفقة حال عدم حسمها سريعًا.

وأضاف أن مسؤولي الرجاء تواصلوا مع خالد مرتجي وأبلغوه بوجود مهلة محددة لتحويل قيمة الصفقة، وفي حال عدم الالتزام سيتم فتح باب التفاوض مع الأندية الأخرى.

وعلى إثر ذلك، سافر خالد مرتجي إلى المغرب لاحتواء الموقف، مؤكدًا لإدارة الرجاء أن المبلغ سيتم تحويله خلال أيام، في ظل سعي الأهلي لتسويق بعض اللاعبين الأجانب من أجل إتمام قيد بلعمري بشكل رسمي.