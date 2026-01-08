قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

عودة عبد الرحمن رشدان إلى الأهلي بعد إنهاء إعارته

عبد الرحمن رشدان
عبد الرحمن رشدان
رباب الهواري

عاد عبد الرحمن رشدان، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى صفوف القلعة الحمراء من جديد، عقب قرار قطع إعارته مع فريق مودرن سبورت، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. 

وجاءت هذه الخطوة في إطار إعادة ترتيب الأوراق الفنية داخل النادي، سواء على مستوى الأهلي أو مودرن سبورت.

تفاصيل إعارة رشدان إلى مودرن سبورت

وكان عبد الرحمن رشدان قد انتقل إلى صفوف مودرن سبورت على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف الموسم، قادمًا من النادي الأهلي، وذلك ضمن صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى القلعة الحمراء. وشهدت الصفقة حينها اهتمامًا كبيرًا، باعتبار رشدان أحد المدافعين الشباب الذين يعوّل عليهم الأهلي في المستقبل
 

أسباب إنهاء الإعارة وعودة اللاعب

وجاء قرار إنهاء إعارة عبد الرحمن رشدان بناءً على عدم القناعة الفنية من جانب أحمد سامي، المدير الفني لفريق مودرن سبورت، الذي فضّل إجراء بعض التغييرات على مستوى الخط الخلفي للفريق، بما يتناسب مع رؤيته الفنية ومتطلبات المرحلة المقبلة من المنافسات.

موقف اللاعب بعد العودة للأهلي

ومن المنتظر أن يحسم الجهاز الفني للنادي الأهلي مصير عبد الرحمن رشدان خلال الفترة المقبلة، سواء بقيده ضمن قائمة الفريق والمشاركة في التدريبات الجماعية، أو دراسة عروض إعارة جديدة تتيح له فرصة المشاركة بشكل منتظم واكتساب المزيد من الخبرات.

رؤية الأهلي للمرحلة القادمة

تأتي عودة رشدان في توقيت يسعى فيه الأهلي لتعزيز صفوفه بالعناصر الجاهزة، إلى جانب الحفاظ على المواهب الشابة ومنحها الفرصة المناسبة للتطور. ويحرص مسؤولو القلعة الحمراء على اتخاذ القرار الأفضل للاعب، بما يخدم مصلحته الفنية ويعود بالنفع على الفريق في المستقبل


 

