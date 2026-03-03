يونيليفر تطلق شراكة جديدة مع بنك الطعام المصري لتوسيع نطاق حملة «كنور حَلّتها» والوصول إلى ملايين المصريين خلال شهر رمضان المبارك

أطلقت يونيليفر مصر حملة كنور لرمضان 2026 تحت شعار «كنور حلّتها»، مستهدفة التفاعل مع أكثر من 10 ملايين مصري خلال الشهر الكريم، حيث تربط الحملة قصص المطبخ اليومية للمستهلكين بآلية تبرع بوجبة مقابل كل مشاركة، بالتعاون مع بنك الطعام المصري.

وتمثل هذه المبادرة امتدادًا لمسار تعاون جديد بين كنور وبنك الطعام المصري، في إطار شراكة ممتدة لأكثر من عقد.

استكمالًا لجهود كنور المتواصلة في إعداد وتوزيع الوجبات للأسر الأكثر احتياجًا، تربط الحملة بين قصص الطهي اليومية داخل البيوت المصرية وآلية تبرع واضحة، يتم من خلالها التبرع بوجبة مقابل كل قصة يشاركها المستهلك عن طبق أعدّه باستخدام منتجات كنور خلال رمضان، وذلك بالتعاون مع بنك الطعام المصري.

وتُمثل هذه المبادرة فصلًا جديدًا في مسيرة التعاون بين كنور وبنك الطعام المصري، وهي شراكة تمتد لأكثر من عشر سنوات.

انطلقت حملة «كنور حَلّتها» مع حلول شهر رمضان، تأكيدًا على دور كنور في تقديم حلول عملية تخفف من تحديات المطبخ اليومية خلال الشهر الكريم. فمن السؤال المتكرر «هنطبخ إيه النهارده؟»، إلى إعداد وجبات موفّرة تراعي ميزانية الأسرة، أو تحضير أطباق سريعة في ظل ضيق الوقت قبل الإفطار، وصولًا إلى الطهي دون تذوّق الطعام أثناء الصيام، تأخذ الحملة فكرتها من واقع تعيشه ملايين الأسر المصرية يوميًا في رمضان.

وتعكس «كنور حَلّتها» هذه المواقف اليومية، لتقدّم حلولًا بسيطة وعملية تجعل تجربة الطهي خلال الشهر الكريم أكثر سلاسة وراحة.

منذ بداية شهر رمضان، أطلقت كنور مجموعة من الأنشطة الرقمية والميدانية في عدد من المدن المصرية، شملت توزيع وجبات صحية ومغذية، إلى جانب تقديم كراتين مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجًا.

كما تتضمن الحملة مبادرة رقمية تدعو المستهلكين إلى مشاركة قصصهم عن وجبات أعدّوها باستخدام منتجات كنور خلال رمضان وكانت سببًا في "إنقاذ الموقف".

ومقابل كل قصة يتم نشرها وتستوفي شروط الحملة، تتبرع كنور بوجبة من خلال بنك الطعام المصري، في آلية واضحة تقوم على مبدأ: قصة واحدة تعني وجبة متبرع بها.

وقال المهندس جيم طارق يوكسل، مدير عام يونيليفر لمنطقة شمال أفريقيا، بلاد الشام والعراق: "منذ انطلاقها عام 1838، استمرت كنور بدعم الأسر حول العالم بمنتجات ترتكز على الجودة والقيمة الغذائية. وفي مصر، أصبحت كنور جزءًا أصيلًا من المطبخ المصري على مدار عقود، بفضل جودة مكوناتها وتميّز مذاقها، ما يجعل تحضير الوجبات اليومية أكثر سهولة وتنوعًا من خلال حلول طهي عملية تناسب احتياجات الأسر المصرية."

“ونفخر بأن كنور تُصنّع في مصر، وهو ما ينعكس في التزامنا بإطلاق مبادرات تشجّع على إعداد وجبات صحية ومتوازنة، وتعزيز ممارسات بسيطة تعزز الاستدامة داخل المنازل، مثل الزراعة فوق الأسطح والحد من هدر الطعام. ومن خلال حملة «كنور حَلّتها»، نواصل دعم الأسر في مواجهة تحديات الطهي خلال شهر رمضان، مع ربط هذه المبادرة بآلية تبرع مباشرة تسهم في توفير وجبات للفئات الأكثر احتياجًا. ويسعدني استمرار تعاوننا المثمر مع بنك الطعام المصري لتعزيز أثرنا المجتمعي في مصر.”

ومن جانبها قالت شيرين عبد المنعم، رئيس قطاع تسويق المنتجات الغذائية بشركة يونيليفر لمنطقة شمال أفريقيا وبلاد الشام والعراق، إن الهدف الرئيسي من مبادرة «كنور حلتها» هو الوصول إلى ملايين المصريين، خاصة ستات البيوت، من خلال حملة تعكس الواقع اليومي للأسرة المصرية وتفهم التحديات التي تواجهها المرأة في شهر رمضان، وعلى رأسها توفير وجبات متنوعة بأفكار جديدة مع الحفاظ على ميزانية البيت.

وأوضحت أن الحملة ركزت على تقديم حلول عملية تساعد ست البيت على إعداد وجبات بطعم جيد وبمكونات طبيعية ومن موارد ومصادر مستدامة، دون مجهود كبير، مع الحفاظ على ثبات الطعم في كل مرة، من خلال توفير خطوات طبخ واضحة لأي أكلة، بما يسهل عملية الطهي ويختصر الوقت والجهد.

وأضافت أن منتجات كنور تناسب جميع الفئات، مشيرة إلى أن الحملة أُطلقت بالتعاون مع بنك الطعام المصري باعتباره الشريك الاستراتيجي للجزء الخيري، حيث تم الاتفاق على توزيع الوجبات للأسر الأكثر احتياجًا، في إطار شراكة ممتدة بين الجانبين منذ نحو 10 سنوات تعكس التزامًا مشتركًا بدعم المجتمع المصري.

وأكدت أن كل تفاعل يتم على وسائل التواصل الاجتماعي ضمن الحملة يقابله توزيع وجبة غذائية للأسر المستحقة، بما يربط بين مشاركة الجمهور وتحقيق أثر اجتماعي مباشر على أرض الواقع.

كما أكدت شيرين عبد المنعم عن الشركة تطرح منتجات جديدة بشكل مستمر تعتمد على التكنولوجيا العالمية والبحث العلمي الخاص بيونيليفر، بهدف الاقتراب أكثر من المستهلك المصري وتقديم وصفات مبتكرة تلبي احتياجات ست البيت المصرية، ومن بينها منتج «خلطة المفروم» الذي يساعد على زيادة كمية المفروم دون التأثير على الطعم، بما يحقق توازنًا بين الجودة والتوفير.

وأوضحت أن رمضان في مصر هو شهر الفرحة والتجمعات العائلية، لكنه يأتي أيضًا بإيقاع يومي سريع داخل المطبخ، خاصة مع ضيق الوقت قبل الإفطار. ومن هنا، تحرص كنور على تقديم حلول عملية تدعم الأسر خلال الشهر الكريم، فتساعد على تنظيم الوقت، وضبط التكلفة، وتحضير وجبات تحافظ على مستواها وجودتها في كل مرة. وبفضل الجمع بين مكونات عالية الجودة وخبرة طهي ممتدة عبر عقود، تُمكّن كنور ملايين الأسر المصرية من الاستمتاع بأجواء الشهر ولمّة العائلة، مع تخفيف أعباء التحضير اليومي."

من جانبه، علّق محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، قائلًا: “تطوّرت شراكتنا مع يونيليفر، ومع كنور على وجه الخصوص، على مدار أكثر من عشر سنوات، انطلاقًا من إيمان مشترك بأن الغذاء ليس مجرد احتياج أساسي، بل حق يرتبط بالكرامة الإنسانية لكل فرد. ومن خلال حملة «كنور حَلّتها»، نعمل على تفعيل مشاركة الجمهور لدعم الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان، عبر آلية تبرع واضحة ومباشرة. فكل وجبة يتم التبرع بها تسهم في تعزيز جهودنا المستمرة لتوسيع نطاق وصول الغذاء إلى الأسر المستحقة في مختلف أنحاء مصر.”

وأضاف: "تأتي «كنور حَلّتها» امتدادًا لهذه المسيرة، حيث تربط تفاعل المستهلكين بالحملة بدعم غذائي مباشر يصل إلى الأسر في مختلف أنحاء مصر، من خلال برامج تبرع منظمة ومدروسة."

تمتد الشراكة بين كنور وبنك الطعام المصري لأكثر من عشر سنوات، وشهدت إطلاق عدد من المبادرات السابقة، من بينها "كمل كرمك" (2014–2018) و"طعم كنور يحلّي بكرة" (2022-2023).