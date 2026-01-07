قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أحمد حسن: ييس توروب لم يرحب بعودة عمر الساعي لصفوف الأهلي

عمر الساعي
عمر الساعي
يارا أمين

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن عدم ترحيب المدير الفني للأهلي، الدنماركي ييس توروب، عن عدم ترحيبه بعودة عمر الساعي إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه الشخصي بموقع “فيس بوك”: “ييس توروب لم يرحب بعودة عمر الساعي لصفوف الأهلي في يناير الجاري”.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادًا لخوض مباراة فاركو يوم السبت المقبل، ‏ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.‏

وعقد ييس توروب، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين؛ لمناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالاستعداد للفترة القادمة.‏

انطلق المران بمجموعة من التدريبات البدنية، قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية، فيما بدأ محمد مجدي أفشة لاعب الفريق المشاركة ‏بصورة تدريجية في التدريبات، بعد تعافيه من آلام عضلة السمانة.‏

بينما استمر كريم فؤاد في تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي الذي يخضع له، فيما واصل ثنائي الفريق محمد شريف وأحمد عبد القادر تدريبات التأهيل البدني ‏من الإصابة.‏

أحمد حسن ييس توروب عمر الساعي الأهلي مباراة فاركو

