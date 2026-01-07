الأهلي يواصل تدريباته وأفشة يبدأ المشاركة تدريجيا

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لخوض مباراة فاركو يوم السبت المقبل، ‏ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.‏

وعقد ييس توروب، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين، لمناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالاستعداد للفترة القادمة.‏

انطلق المران بمجموعة من التدريبات البدنية، قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية، فيما بدأ محمد مجدي أفشة لاعب الفريق المشاركة ‏بصورة تدريجية في التدريبات، بعد تعافيه من آلام عضلة السمانة.‏

بينما استمر كريم فؤاد في تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي الذي يخضع له، فيما واصل ثنائي الفريق محمد شريف وأحمد عبد القادر تدريبات التأهيل البدني ‏من الإصابة.‏