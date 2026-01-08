الجزار وفيصل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن صفقتين جديدتين

كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع ثنائي البنك الأهلي المدافع عمرو الجزار والمهاجم أسامة فيصل.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الأهلي ينتظر موقف البنك الأهلي من أجل التعاقد مع عمرو الجزار وأسامة فيصل»، مشيرًا إلى أن الأهلي يرغب في حسم الأمور قبل 20 يناير الجاري.

وأضاف أضا أن الأهلي كذلك ينتظر حسم موقف الثنائي حسين الشحات وأحمد عبد القادر من عرض النادي الأخير لتمديد تعاقدهما مع الفريق من عدمه.

وتساءل أضا قائلًا: «هل عبد القادر يماطل إدارة الأهلي من أجل بحث عروض قادمة إليه سواء من خارج مصر أو داخل مصر؟»، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيتم كشفه خلال الأيام المقبلة.

