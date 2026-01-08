قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

شطة: منتخب السودان قاتل رغم الظروف.. ومصر تعرف طريق الفوز

شطة
شطة
علا محمد

أكد عبدالمنعم شطة، نجم الأهلي السابق، أن منتخب السودان قدم بطولة مميزة رغم الظروف الصعبة التي يمر بها، مشيرًا إلى أن الفريق أظهر إصرارًا وروحًا قتالية عالية خلال مشاركته في البطولة.


وقال شطة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويُذاع على قناة CBC، إن منتخب السودان كافح بقوة داخل الملعب وكان يمتلك الأمل والرغبة في تحقيق نتائج إيجابية، إلا أن الدور الفني للمدير الفني داخل المباريات كان محدودًا، حيث ظل جالسًا على دكة البدلاء دون تدخل مؤثر.

وتطرق شطة للحديث عن منتخب تونس، مؤكدًا أنه دخل البطولة تحت ضغوط كبيرة وكان بحاجة إلى مساندة جماهيرية وإعلامية أكبر، مشيرًا إلى حالة الغضب التي سيطرت على الشارع الرياضي التونسي عقب الخروج من البطولة، والذي وُصف بالمهين، خاصة وأن المنتخب كان قريبًا للغاية من تحقيق الفوز، لا سيما بعد اللجوء إلى ركلات الجزاء.

وعن المنتخبات الكبرى في القارة، أوضح شطة أن منتخب الجزائر يواجه مهمة صعبة أمام نيجيريا، مؤكدًا أن بطولات إفريقيا دائمًا ما تشهد أزمات داخل منتخبي الكاميرون ونيجيريا، تصل أحيانًا إلى تهديد اللاعبين بمغادرة المعسكرات.

واختتم نجم الأهلي السابق تصريحاته بالحديث عن منتخب مصر، مؤكدًا أن الفراعنة يمتلكون ثقافة الفوز، قائلًا: "في مباراة بنين لم نكن في أفضل حالاتنا، لكننا عرفنا كيف نحقق الانتصار"، مشددًا على أن منتخب كوت ديفوار فريق قوي ويعتمد على لاعبين صغار السن يجيدون اللعب السريع، مطالبًا حسام حسن باللعب بخطة متوازنة والتركيز داخل الملعب فقط دون الالتفات لأي ضغوط جماهيرية، معربًا عن تمنياته بالتوفيق لمنتخب مصر والتتويج بالبطولة.

