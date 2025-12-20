أشرف سيف: ممنوع أشرب حاجة ساقعة أو حادقة وفيها شطة قبل القراءة

كشف المتسابق أشرف سيف صالح، الشهير بـ "بلال سيف"، أحد متسابقي برنامج دولة التلاوة، عن الأكلات والمشروبات المحظورة عليه قبل قراءة القرآن لأنها تؤثر على الصوت.

وقال أشرف سيف صالح، في الحلقة الأخيرة من المرحلة الثالثة في برنامج دولة التلاوة: ممنوع أشرب حاجة سخنة أوي أو ساقعة أوي قبل القراءة، وكمان مينفعش أكل حاجة حادقة أو فيها شطة.

أحمد نعينع ضيف برنامج دولة التلاوة

وحل القارئ الطبيب أحمد نعينع، ضيفا جديدا على برنامج دولة التلاوة المذاع حاليا على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقرأ الشيخ أحمد نعينع، تلاوة قرآنية في بداية حلقة اليوم الأخيرة من المرحلة الثالثة، من برنامج دولة التلاوة، من سورة "العاديات" وسط إشادة من لجنة التحكيم في البرنامج.

وتضم لجنة التحكيم نخبة من أبرز الشخصيات الدينية والعلمية، وهم:

الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر

الدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات

الداعية مصطفى حسني

القارئ الشيخ طه النعماني