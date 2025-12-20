أحمد نعينع ضيف جديد في برنامج دولة التلاوة اليوم

حل القارئ الطبيب أحمد نعينع، ضيفا جديدا على برنامج دولة التلاوة المذاع حاليا على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقرأ الشيخ أحمد نعينع، تلاوة قرآنية في بداية حلقة اليوم الأخيرة من المرحلة الثالثة، من برنامج دولة التلاوة، من سورة "العاديات" وسط إشادة من لجنة التحكيم في البرنامج.

وتضم لجنة التحكيم نخبة من أبرز الشخصيات الدينية والعلمية، وهم:

الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر

الدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات

الداعية مصطفى حسني

القارئ الشيخ طه النعماني

كما يشارك عدد من ضيوف الشرف البارزين، مثل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية، والشيخ علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، والقارئين محمد أيوب عاصف وعمر القزابري.

وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، يحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، إلى جانب تسجيل المصحف الشريف بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم، والتشرف بإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

يقدّم البرنامج المذيعة آية عبدالرحمن، ويُعد خطوة رائدة في دعم المواهب القرآنية وإحياء فنون التلاوة المصرية الأصيلة، وتعزيز مكانة مصر كمنارة للقرآن الكريم والعلم الديني الوسطي المستنير.