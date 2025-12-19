قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مشروع قانون جديد لمنع الممارسات الاحتكارية.. تعرف على أهدافه
متى أول ليلة من رجب 2025 غدا السبت أم الأحد؟.. موعدها بعد 17 ساعة
مصطفى شلبي: مستحيل أشتكي الزمالك عشان الفلوس
سعر أقل عيار ذهب صباح اليوم السبت 20-12-2025
لو كنتي في زمن الأبيض والأسود هتختاري مين؟..رد إيمي سمير غانم
منتخب مصر يواصل التدريب استعدادًا لمباراة زيمبابوي بكأس الأمم الأفريقية
مدرب آندرلخت السابق: مجموعة مصر في مونديال 2026 متوازنة.. والحسم سيكون مع بلجيكا
مغص شديد وعلقت محاليل.. تامر مجدي يكشف تطورات حالته الصحية بعد زفافه أمس | خاص
هنكسب 11 مليار دولار| ضياء رشوان يكشف تفاصيل عن بنود صفقة الغاز مع إسرائيل
كمل بنفس مجهودك.. مصطفى حسني لمحمد القلاجي: ما فيش حد بيتعب إلا وربنا بيكافئه
بوروسيا دورتموند يهزم مونشنجلادباخ بثنائية في الدوري الألماني
مقتل 7 جنود كولومبيين في هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة عسكرية قرب فنزويلا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مصطفى حسني يترك مقعده ليصطحب المتسابق عطية الله في دولة التلاوة

منار عبد العظيم

خلال الحلقة 11 من برنامج "دولة التلاوة"، ترك الداعية مصطفى حسني مقعده مع لجنة التحكيم ليتوجه خارج الاستوديو، مصافحًا المتسابق عطية الله رمضان أحمد من ذوي الهمم، في لفتة إنسانية جبّرت خاطره وأظهرت روح البرنامج في دعم المواهب بمختلف القدرات.

أكثر من 14 ألف متسابق من جميع المحافظات

يهدف البرنامج إلى اكتشاف المواهب الجديدة في ترتيل وتجويد القرآن الكريم، وشارك فيه أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات مصر. بعد اختبارات ومراحل تصفية متعددة، تم اختيار أفضل 32 متسابقًا للتنافس في الحلقات النهائية، تحت إشراف لجنة علمية متخصصة من وزارة الأوقاف المصرية.

لجنة تحكيم من القامات الدينية والعلمية

تضم لجنة التحكيم نخبة من أبرز الشخصيات الدينية والعلمية، وهم:

الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر

الدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات

الداعية مصطفى حسني

القارئ الشيخ طه النعماني

كما يشارك عدد من ضيوف الشرف البارزين، مثل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية، والشيخ علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، والقارئين محمد أيوب عاصف وعمر القزابري.

جوائز ضخمة للفائزين

تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، يحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، إلى جانب تسجيل المصحف الشريف بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم، والتشرف بإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

يقدّم البرنامج المذيعة آية عبدالرحمن، ويُعد خطوة رائدة في دعم المواهب القرآنية وإحياء فنون التلاوة المصرية الأصيلة، وتعزيز مكانة مصر كمنارة للقرآن الكريم والعلم الديني الوسطي المستنير.

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

والدة شيماء جمال السيدة ماجدة الحشاش

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال وترحيلها لمطروح.. القصة الكاملة للقبض على ماجدة الحشاش

ياسمين عز

الزم حدودك| رسالة نارية من ياسمين عز لـ محمد صبحي: خليك شريف في خصومتك

الأرصاد

الشتاء من بكره .. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين

الشتاء

الانقلاب الشتوي يقترب.. موعد أطول ليل في عام 2025

مفيدة شيحة

عادل إمام .. طلب عاجل من مفيدة شيحة على الهواء

يزن النعيمات

عين الحسود فيها عود.. لعنة الإصابات تضرب صفقات الأهلي السوبر

سعر الذهب

سعر الذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 19-12-2025

جانب من الفاعليات

مركز أمراض العضلات والأعصاب بمستشفى عين شمس يحتفل بمرور عام على إنشاؤه

الدكتور أسامة محروس قبيصي سيد يشارك في المؤتمر الدولي للنسيج المستدام 2025 بالصين

أسامة محروس قبيصي سيد يشارك في المؤتمر الدولي للنسيج المستدام 2025 بالصين

بالمحافظات.. النيابة الإدارية تعلن جدول مواعيد سحب وتقديم الملفات للتقديم لوظيفة معاون نيابة 

بالمحافظات.. النيابة الإدارية تعلن جدول مواعيد سحب وتقديم الملفات للتقديم لوظيفة معاون

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 20 ديسمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 20 ديسمبر 2025 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي
برج الحمل حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025.. كن واثقًا من قدراتك

برج الثور حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025.. تجاوز العقبات وتحقيق أهدافك بنجاح

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025.. التكيف والإبداع لتجاوز الصعاب

حقيقة ارتباط العوضي ويارا السكري

بحبه وبحترمه.. يارا السكري تكشف حقيقة علاقتها بالفنان أحمد العوضي

داليا مصطفى وشريف سلامة

داليا مصطفى ترد على السؤال الصعب هل تعود الى شريف سلامة؟ اعرف التفاصيل

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

