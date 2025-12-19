مصطفى حسني يترك مقعده ليصطحب المتسابق عطية الله في دولة التلاوة

خلال الحلقة 11 من برنامج "دولة التلاوة"، ترك الداعية مصطفى حسني مقعده مع لجنة التحكيم ليتوجه خارج الاستوديو، مصافحًا المتسابق عطية الله رمضان أحمد من ذوي الهمم، في لفتة إنسانية جبّرت خاطره وأظهرت روح البرنامج في دعم المواهب بمختلف القدرات.

أكثر من 14 ألف متسابق من جميع المحافظات

يهدف البرنامج إلى اكتشاف المواهب الجديدة في ترتيل وتجويد القرآن الكريم، وشارك فيه أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات مصر. بعد اختبارات ومراحل تصفية متعددة، تم اختيار أفضل 32 متسابقًا للتنافس في الحلقات النهائية، تحت إشراف لجنة علمية متخصصة من وزارة الأوقاف المصرية.

لجنة تحكيم من القامات الدينية والعلمية

تضم لجنة التحكيم نخبة من أبرز الشخصيات الدينية والعلمية، وهم:

الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر

الدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات

الداعية مصطفى حسني

القارئ الشيخ طه النعماني

كما يشارك عدد من ضيوف الشرف البارزين، مثل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية، والشيخ علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، والقارئين محمد أيوب عاصف وعمر القزابري.

جوائز ضخمة للفائزين

تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، يحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، إلى جانب تسجيل المصحف الشريف بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم، والتشرف بإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

يقدّم البرنامج المذيعة آية عبدالرحمن، ويُعد خطوة رائدة في دعم المواهب القرآنية وإحياء فنون التلاوة المصرية الأصيلة، وتعزيز مكانة مصر كمنارة للقرآن الكريم والعلم الديني الوسطي المستنير.