محمد وفيق يواصل رحلة "دولة التلاوة" وعلى عثمان يغادر المسابقة

شهدت الحلقة 11 من برنامج "دولة التلاوة" منافسة قوية بين المتسابقين محمد وفيق وعلي عثمان، بعد أن حصل كلاهما على 263 درجة. وقامت لجنة التحكيم بفضّلهما لصالح محمد وفيق، ليواصل المسابقة، فيما يغادر على عثمان المنافسة.

ترتيب باقي المتسابقين

شهدت الحلقة أداءً مميزًا من المتسابقين الآخرين، حيث حصل محمد ماهر شفيق على 265 درجة، وعطية الله رمضان على 264 درجة، ومحمد القلاجي على 273 درجة، فيما جاء محمد وفيق وعلي عثمان على 263 درجة لكل منهما.

برنامج لاكتشاف المواهب القرآنية

"دولة التلاوة" يهدف إلى اكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم. ويُعرض البرنامج على قنوات الحياة وCBC والناس، بالإضافة إلى منصة watch it، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

إقبال واسع ولجنة تحكيم متميزة

شارك أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات مصر في اختبارات البرنامج. وتضم لجنة التحكيم نخبة من أبرز القامات الدينية والعلمية، مثل الشيخ حسن عبد النبي، الدكتور طه عبد الوهاب، الداعية مصطفى حسني، والقارئ الشيخ طه النعماني، إلى جانب ضيوف شرف من كبار علماء الدين والقراء من مصر والعالم الإسلامي.

جوائز قيّمة وتكريم الفائزين

تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، ويحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، بالإضافة إلى تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم، وإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.