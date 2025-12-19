قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منتخب مصر يواصل التدريب استعدادًا لمباراة زيمبابوي بكأس الأمم الأفريقية
مدرب آندرلخت السابق: مجموعة مصر في مونديال 2026 متوازنة.. والحسم سيكون مع بلجيكا
مغص شديد وعلقت محاليل.. تامر مجدي يكشف تطورات حالته الصحية بعد زفافه أمس | خاص
هنكسب 11 مليار دولار| ضياء رشوان يكشف تفاصيل عن بنود صفقة الغاز مع إسرائيل
كمل بنفس مجهودك.. مصطفى حسني لمحمد القلاجي: ما فيش حد بيتعب إلا وربنا بيكافئه
بوروسيا دورتموند يهزم مونشنجلادباخ بثنائية في الدوري الألماني
مقتل 7 جنود كولومبيين في هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة عسكرية قرب فنزويلا
بولونيا يتأهل لنهائي السوبر الإيطالي بركلات الترجيح على حساب إنتر ميلان
مصر تختتم مشاركتها في دورة الألعاب الأفريقية للشباب بحصد 76 ميدالية
إصابة 5 أشخاص بالتسمم في تناول وجبة شاورما بالمحلة
ماهر فرغلي: الإخوان تستغل مؤسسات تعليمية لتمويل أنشطة مشبوهة
مفاجأة عاجلة بشأن سبب إيقاف قيد الزمالك للمرة الثامنة
توك شو

محمد وفيق يواصل رحلة "دولة التلاوة" وعلى عثمان يغادر المسابقة

جانب من البرنامج
جانب من البرنامج
منار عبد العظيم

شهدت الحلقة 11 من برنامج "دولة التلاوة" منافسة قوية بين المتسابقين محمد وفيق وعلي عثمان، بعد أن حصل كلاهما على 263 درجة. وقامت لجنة التحكيم بفضّلهما لصالح محمد وفيق، ليواصل المسابقة، فيما يغادر على عثمان المنافسة.

ترتيب باقي المتسابقين

شهدت الحلقة أداءً مميزًا من المتسابقين الآخرين، حيث حصل محمد ماهر شفيق على 265 درجة، وعطية الله رمضان على 264 درجة، ومحمد القلاجي على 273 درجة، فيما جاء محمد وفيق وعلي عثمان على 263 درجة لكل منهما.

برنامج لاكتشاف المواهب القرآنية

"دولة التلاوة" يهدف إلى اكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم. ويُعرض البرنامج على قنوات الحياة وCBC والناس، بالإضافة إلى منصة watch it، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

إقبال واسع ولجنة تحكيم متميزة

شارك أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات مصر في اختبارات البرنامج. وتضم لجنة التحكيم نخبة من أبرز القامات الدينية والعلمية، مثل الشيخ حسن عبد النبي، الدكتور طه عبد الوهاب، الداعية مصطفى حسني، والقارئ الشيخ طه النعماني، إلى جانب ضيوف شرف من كبار علماء الدين والقراء من مصر والعالم الإسلامي.

جوائز قيّمة وتكريم الفائزين

تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، ويحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، بالإضافة إلى تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم، وإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

