«شطة» يفتح النار على الاتحاد الأفريقي: «خضعتم لأندية أوروبا.. ولا يهمكم مصلحة القارة»

فتح عبدالمنعم شطة المدير الفني السابق للاتحاد الأفريقي، النار على الكاف، بعد قرار إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا كل 4 سنوات.

وقال عبدالمنعم شطة في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج الكلاسيكو على قناة ON E: "ما حدث كارثة، لا يصح أن تقام بطولة كأس أمم أفريقيا كل 4 سنوات، هذا القرار تسبب في صدام كبير بين عيسى حياتو وجوزيف بلاتر وبلاتيني".

وتابع: "موتسيبي رضخ للأسف لرغبة الأندية الأوروبية، هذا القرار ليس في صالحنا.. أفريقيا قارة مظلمة تحتاج لبطولات لتطويرها".

وواصل: "القرار الذي تم اتخاذه حزين وليس في مصلحة القارة.. ومتأكد إن هاني أبو ريدة رافض هذا القرار".