الجيش الملكي يتقدم باستئناف رسمي ضد عقوبات “الكاف” بعد أحداث مباراة الأهلي

أعلنت إدارة نادي الجيش الملكي المغربي لكرة القدم ، تقديم استئناف رسمي أمام الهيئات المختصة في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، احتجاجًا على العقوبات التي صدرت بحق الفريق إثر أحداث مباراة الأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا.





وكان الكاف قد فرض على الفريق سلسلة من العقوبات التأديبية بعد المباراة التي أقيمت في 28 نوفمبر 2025 ضمن دوري أبطال إفريقيا، بسبب تصرفات بعض جماهير النادي خلال اللقاء والتي اعتبرها الاتحاد مخالفة للوائح السلامة والانضباط.





وجاءت أهم العقوبات كالتالي:

لعب مباراتين على أرضه دون حضور جماهيري في منافسات أندية أفريقيا القادمة

غرامة مالية إجمالية قدرها 100 ألف دولار