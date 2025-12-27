بيان عاجل من نادي الجيش الملكي المغربي بعد قرارات الكاف ضده

أعلن نادي الجيش الملكي المغربي، اليوم السبت، تقديمه طعن للجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي على أثر القرارات الصادرة ضده بعد مباراته أمام الأهلي، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وجاء بيان نادي الجيش الملكي المغربي كالتالي:

على إثر القرارات التأديبية الصادرة عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) عقب أحداث مباراة نادي الجيش الملكي أمام نادي الأهلي المصري بتاريخ 28 نوفمبر 2025، تود إدارة النادي توضيح التطورات التالية:

أولا: حرصا على التزام النادي الكامل بالدفاع عن حقوقه ومصالحه المشروعة، واحتراما للإجراءات القانونية ومواعيدها، فقد تم تقديم طعن استئنافي رسمي أمام الهيئات المختصة بالكاف.

ثانيا: علاوة على العقوبات الصادرة في حق النادي، والمتمثلة في:

1. خوض مباراتين على أرضه دون حضور الجمهور في المنافسات الإفريقية.

2 غرامة مالية مقدارها مائة ألف (100,000) دولار أمريكي.

فقد قررت لجنة الانضباط أيضا:

سحب وقف التنفيذ الممنوح سابقا للعقوبة الخاصة بخوض مباراة واحدة دون جمهور والصادرة بقرارها بتاريخ 17 أبريل 2025، وتفعيل تلك العقوبة فورا ابتداء من أول مباراة مقبلة على أرض النادي ضمن منافسات الكاف.

وعليه، ووفق الوضع القانوني الحالي، سيخوض نادي الجيش الملكي ثلاث (3) مباريات إجمالا دون حضور الجمهور، وذلك في انتظار ما ستسفر عنه مسطرة الاستئناف المقدمة.