كاف يوقف جماهير الجيش الملكي مباراتين ويغرّم النادي 100 ألف دولار

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن عقوبة الكاف لنادي الجيش الملكي بسبب احداث مباراته مع الاهلي في افريقيا

وكتب أحمد شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" 🚨🚨رسميًا - كاف يعلن إيقاف جماهير الجيش الملكي مباراتين وتغريم النادي 100 ألف دولار بسبب أحداث مباراة الأهلي

وقد كانت مباريات الأهلي والجيش الملكى التى أقيمت بالرباط ومباراة شبيبة القبائل ويانج أفريكانز التى أقيمت بالجزائر شهدت وقائع مؤسفة ترتبط بالشغب الجماهيرى



وكان أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، إحالة أحداث مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة بدوري أبطال إفريقيا إلى لجنة الانضباط.