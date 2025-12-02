شادي محمد : شخصية ييس توروب على مقاس الأهلي .. ومباراة الجيش الملكي أكبر دليل

أشاد شادي محمد نجم الاهلي السابق، بالدنماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الأهلي، امام الجيش الملكي المغربي.



وقال شادي محمد في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: ييس توروب وضع يده على بعض المشاكل في الاهلي ولا سيما امام الجيش الملكي.



وأضاف: فريق الأهلي في الوقت الحالي اصبح بلا مشاكل ولم اقلق على الاهلي ثانية رغم الأجواء غير الرياضية في المغرب.



وتابع: رأيت ان فريق الاهلي فريق بطل امام الجيش الملكي وقلت ان الاهلي سيفوز بالمباراة رغم الأجواء.



وتابع: عدم الانسجام بين لاعبي الدفاع وراء بعض الأخطاء الدفاعية في الاهلي في الفترة الأخيرة والاهلي يحتاج إلى التعاقد مع مدافع جديد