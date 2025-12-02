قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قفزة جديدة.. أسعار الذهب عيار 21 اليوم تواصل الارتفاع
كأس العرب .. التعادل السلبي يحسم أول 15 دقيقة من مباراة مصر والكويت
مشهد تمثيلي .. الداخلية تكشف حقيقة اختطاف عريس من زفة بالدقهلية
زيلنسكي: فرص إنهاء الحرب أصبحت الآن أفضل من أي وقت مضى
زيلينسكي: فرص إنهاء الحرب الآن أفضل من أي وقت مضى
مولد السيدة نفيسة.. الإفتاء: يجوز الاحتفال بموالد آل البيت وإحياء ذكراهم
الحد الأقصى 13 ألفا و360 جنيهًا لهؤلاء .. موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة
كتلة حرارية عملاقة تتحرك في صمت .. منطقة ساخنة هائلة | إيه الحكاية؟
أدريان برودي.. قائمة النجوم العالمين المشاركين في جلسات البحر الأحمر السينمائي
بحوث الصحراء يوزّع شتلات الزيتون على منتفعي التجمعات التنموية في سيناء
لأول مرة | مصر تتسلم رئاسة مؤتمر اتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط
شادي محمد : لو صلاح جه الأهلي شرف ليه قبل ما يكون إضافة للنادي
رياضة

شوبير يشيد بحكمة الأهلي: قدم نموذجًا احترافيًا في التعامل مع الظروف الاستثنائية

الأهلي والجيش الملكي
علا محمد

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بالطريقة التي تعامل بها النادي الأهلي مع الأحداث التي رافقت مباراته أمام الجيش الملكي المغربي في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، مشيرا أن النادي تحلى بالعقلانية والحكمة في إدارة الموقف .


واضاف شوبير في برنامجه الإذاعي “مع شوبير” على إذاعة أون سبورت أف أم أن النادي الأهلي قدم نموذجًا احترافيًا في التعامل مع الظروف الاستثنائية التي شهدتها المواجهة، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يتابع الوقائع بدقة وقرر احالتها إلى لجنة التأديب.

وثمن شوبير في الوقت نفسه البيان الصادر عن المتحدث باسم نادي الجيش الملكي، الذي حمل اعتذارًا رسميًا على ما بدر من قِبل بعض المشجعين.

اعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم “كاف”، إحالة أحداث مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة بدورى أبطال إفريقيا إلى لجنة الانضباط.

وكتب الناقد الرياضي فتحي سند عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"الاتحاد الافريقى ..احال ملف احداث الشغب التى وقعت بعد مباراة الأهلى والجيش الملكى فى الرباط  الى مجلس التاديب لاتخاذ  القرارات بشان ما صدر من بعض الجماهير ومن لاعبى الفريق المغربى..ولم يتحدد موعدا ..لاعلان العقوبات ..رسميا .

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد قت.له لابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

أنهى حياة ابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

اسعار الفراخ اليوم

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

أصحاب المعاشات

زيادة جديدة للمعاشات.. موعد تطبيق رفع الحدين الأدنى والأقصى وبدء الصرف رسميا

صورة أرشيفية

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الاعدادية 2026

يوسف بلعمري

مستقبل يوسف بلعمري يشتعل بين الرجاء والأهلي.. مهلة أخيرة قبل الحسم

شيكابالا

عمرو الدردير يوجه رسالة لـ شيكابالا قبل انطلاق مباراة منتخب مصر

المغربي جمال السلامي

مدرب الأردن يرد على الانتقادات : حققنا أهداف التأهل.. ولا أريد مواجهة المغرب في مونديال 2026

بالصور

طريقة عمل الجمبري الكرسبي المقلى

نوة قاسم تضرب الأسكندرية لمدة 5 أيام.. وتحذير عاجل من الأرصاد

طريقة كفتة الأرز المضبوطة من الألف للياء

بابا الفاتيكان: مستقبل البشرية في خطر بسبب الصراعات الدموية حول العالم| صور

مسيرات

قدرات مسيّرات مصرية بتكنولوجيا عالمية تظهر في إيديكس 2025‎

منظومة الدفاع الجوي IRIS-T،

IRIS-T .. الدرع الجوية في سماء مصر | قوة وسرعة وسيطرة لا تضاهى

ظافر العابدين

الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين

هاني رمزي

هو شاطر في عمل التريند .. هاني رمزي يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

