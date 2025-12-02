شوبير يشيد بحكمة الأهلي: قدم نموذجًا احترافيًا في التعامل مع الظروف الاستثنائية

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بالطريقة التي تعامل بها النادي الأهلي مع الأحداث التي رافقت مباراته أمام الجيش الملكي المغربي في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، مشيرا أن النادي تحلى بالعقلانية والحكمة في إدارة الموقف .



واضاف شوبير في برنامجه الإذاعي “مع شوبير” على إذاعة أون سبورت أف أم أن النادي الأهلي قدم نموذجًا احترافيًا في التعامل مع الظروف الاستثنائية التي شهدتها المواجهة، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يتابع الوقائع بدقة وقرر احالتها إلى لجنة التأديب.



وثمن شوبير في الوقت نفسه البيان الصادر عن المتحدث باسم نادي الجيش الملكي، الذي حمل اعتذارًا رسميًا على ما بدر من قِبل بعض المشجعين.

اعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم “كاف”، إحالة أحداث مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة بدورى أبطال إفريقيا إلى لجنة الانضباط.

وكتب الناقد الرياضي فتحي سند عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"الاتحاد الافريقى ..احال ملف احداث الشغب التى وقعت بعد مباراة الأهلى والجيش الملكى فى الرباط الى مجلس التاديب لاتخاذ القرارات بشان ما صدر من بعض الجماهير ومن لاعبى الفريق المغربى..ولم يتحدد موعدا ..لاعلان العقوبات ..رسميا .