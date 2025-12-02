قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تريزيجيه : اللعب باسم مصر مسئولية وشرف .. وقطر تجربة استثنائية
أول صور لغرفة ملابس الفراعنة قبل مواجهة الكويت في كأس العرب
500 مليار دولار للبنية التحتية | مشروع مصري ضخم لجذب الاستثمارات الإندونيسية
الرئيس السيسي يهنئ الإمارات بذكرى الاحتفال باليوم الوطني
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية
فيريرا : ميدو وجه لى اتهامات باطلة وسأتخذ الإجراءات القانونية ضده
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في الغربية
الوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية لدوائر الشرقية في انتخابات مجلس النواب
بعد تقرير ترامب يشيخ.. البيت الأبيض : الرئيس بصحة ممتازة
مدبولي يتابع تقدم الأعمال بمشروع التجمع العمراني الجديد في جزيرة الوراق
إعلان نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية بالمنوفية.. فائزون وإعادة في 6 دوائر
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في القليوبية
رياضة

الخميس.. قرعة بطولة إفريقيا لـ«سيدات السلة» بمقر الأهلي بالجزيرة

القسم الرياضي

يشهد مقر النادي الأهلي بالجزيرة، يوم الخميس المقبل، مراسم قرعة بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة «سيدات»، رقم 29 والتي يستضيفها النادي خلال الفترة من 4 إلى 15 ديسمبر الجاري.

وتُقام القرعة بحضور محمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، إبراهيم العامري، ورويدا هشام، عضوي مجلس الإدراة، نائبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، والسيد أنيبال مناف، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة السلة، وعمرو مصيلحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، وخالد العوضى مدير البطولة، وممثلي الأندية والوفود المشاركة في البطولة.

تأتي استضافة الأهلي لهذه النسخة امتدادًا لدوره في دعم البطولات القارية، وتوفير كافة المقومات التي تضمن نجاح الحدث وخروجه بالشكل الذي يليق بالرياضة المصرية والإفريقية. وتشهد البطولة مشاركة العديدمن أندية القارة، وهي: الأهلي – هيئة الموانئ الكيني – فيل دو داكار السنغالي – فيرافيارو الموزمبيقي – سبورتنج لواندا الأنجولي – فيرست بنك النيجيري – فاب الكاميروني – الجيش الوطني الرواندي – رابطة الأصدقاء الإيفواري – ريج الرواندي - CNS الكونغو الديموقراطية – والقلوب الشجاعة من مالاوي

السلة الأهلي كرة السلة بالنادي الأهلي النادي الأهلي سلة الأهلي

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

بعد قت.له لابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

أنهى حياة ابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

اسعار الفراخ اليوم

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

نورهان منصور تخطف الانظار بإطلالتها فى البلكونة

نورهان منصور تخطف الأنظار بإطلالتها فى البلكونة

أرخص سيارة كهربائية

بسعر 19 ألف دولار فقط.. أرخص سيارة كهربائية في العالم

ياسمين عز

ياسمين عز بإطلالة ملفتة وأنيقة في أحدث ظهور لها.. صور

بالصور

نوة قاسم تضرب الأسكندرية لمدة 5 أيام.. وتحذير عاجل من الأرصاد

طريقة كفتة الأرز المضبوطة من الألف للياء

بابا الفاتيكان: مستقبل البشرية في خطر بسبب الصراعات الدموية حول العالم| صور

مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك

ظافر العابدين

الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين

هاني رمزي

هو شاطر في عمل التريند .. هاني رمزي يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

الهام شاهين

شغل لجان.. إلهام شاهين تدافع عن فيلم "الست" بعد انتقادات البرومو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

