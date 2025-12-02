كاف يحيل أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي للانضباط.. تفاصيل

أعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم “كاف”، إحالة أحداث مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة بدورى أبطال إفريقيا إلى لجنة الانضباط.

وكتب الناقد الرياضي فتحي سند عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"الاتحاد الافريقى ..احال ملف احداث الشغب التى وقعت بعد مباراة الأهلى والجيش الملكى فى الرباط الى مجلس التاديب لاتخاذ القرارات بشان ما صدر من بعض الجماهير ومن لاعبى الفريق المغربى..ولم يتحدد موعدا ..لاعلان العقوبات ..رسميا .



وأدان كاف، فى بيان رسمى الخروقات الأمنية الخطيرة التى وقعت خلال مباراة دورى أبطال أفريقيا بين فريقى الجيش الملكى المغربى والأهلى، وكذلك مباراة شبيبة القبائل الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى.

وأضاف كاف فى بيانه "لقد أُحيلت هذه الحوادث إلى مجلس التأديب التابع له للتحقيق فيها".



وقد كانت مباريات الأهلى والجيش الملكى التى أقيمت بالرباط ومباراة شبيبة القبائل ويانج أفريكانز التى أقيمت بالجزائر شهدت وقائع مؤسفة ترتبط بالشغب الجماهيرى.