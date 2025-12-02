قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أغناهم كريستيانو رونالدو.. أعلى 8 لاعبين أجرا | من هم؟
كاف يحيل أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي للانضباط.. تفاصيل
خطوات تغيير عداد الكهرباء القديم بأبو كارت
تستمر 5 أيام.. أمطار على الإسكندرية مع اقتراب موعد نوة "أنواء قاسم"
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء.. فيديو
إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 631 قتـ.ـيلا وإجلاء مليون شخص
سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. وهذه قيمة عيار 21
بدأت نوة قاسم.. هطول أمطار خفيفة بمختلف أنحاء الإسكندرية
تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الاعدادية 2026
هنو يفتتح قصر ثقافة الغردقة بعد تطويره ويعلن إطلاق منصات “Cultural Café” الرقمية
واشنطن تستعد للإعلان عن قائمة الدول الموصي بحظر السفر الشامل إليها
الوزير: النهوض بالصناعة المحلية يستلزم وجود طلب عليها بالسوق وتقليل الاعتماد على الاستيراد
رياضة

كاف يحيل أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي للانضباط.. تفاصيل

كاف يحيل أحداث مباراة الأهلى والجيش الملكى للانضباط
كاف يحيل أحداث مباراة الأهلى والجيش الملكى للانضباط
علا محمد

أعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم “كاف”، إحالة أحداث مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة بدورى أبطال إفريقيا إلى لجنة الانضباط.

وكتب الناقد الرياضي فتحي سند عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"الاتحاد الافريقى ..احال ملف احداث الشغب التى وقعت بعد مباراة الأهلى والجيش الملكى فى الرباط  الى مجلس التاديب لاتخاذ  القرارات بشان ما صدر من بعض الجماهير ومن لاعبى الفريق المغربى..ولم يتحدد موعدا ..لاعلان العقوبات ..رسميا .


وأدان كاف، فى بيان رسمى الخروقات الأمنية الخطيرة التى وقعت خلال مباراة دورى أبطال أفريقيا بين فريقى الجيش الملكى المغربى والأهلى، وكذلك مباراة شبيبة القبائل الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى.

وأضاف كاف فى بيانه "لقد أُحيلت هذه الحوادث إلى مجلس التأديب التابع له للتحقيق فيها".


وقد كانت مباريات الأهلى والجيش الملكى التى أقيمت بالرباط ومباراة شبيبة القبائل ويانج أفريكانز التى أقيمت بالجزائر شهدت وقائع مؤسفة ترتبط بالشغب الجماهيرى.

الاتحاد الإفريقى كاف مباريات الجولة الثانية منافسات المجموعة بدورى أبطال إفريقيا الأهلى الجيش الملكى

