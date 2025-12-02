بسبب حمزة عبد الكريم | خبر غير متوقع عن بلال عطية في الأهلي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن منافسة ناديي شتوتجارت وهانوفر في ألمانيا على ضم بلال عطية.



وكتب خالد طلعت عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"بعد اهتمام برشلونة الإسباني بضم حمزه عبد الكريم مهاجم الأهلي ومنتخب مصر للناشئين، ناديي شتوتجارت وهانوفر في ألمانيا يتنافسان على ضم بلال عطية صانع ألعاب الأهلي ومنتخب مصر للناشئين".

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل مفاوضات نادي برشلونة الإسباني بالتعاقد مع حمزة عبد الكريم، لاعب فريق الشباب بالنادي الأهلي والمنتخب الصاعد، والذي تم تصعيده مؤخرًا للفريق الأول رغم عدم بلوغه 18 عامًا بعد.

وقال شوبير من خلال تصريحات برنامجه الإذاعي :"اللاعب سبق وأن تلقى عرضًا من بايرن ميونخ لكنه لم يتم تفعيله، مؤكدًا أن صحيفة “سبورت” الإسبانية نشرت تقريرًا مؤخرًا حول تفاوض برشلونة مع الأهلي لإتمام الصفقة".